El barrio de Zaragoza que recibirá 32 nuevas viviendas asequibles en los próximos meses

El Ayuntamiento de Zaragoza va a impulsar en Torrero la construcción de un edificio que constará de 32 viviendas destinadas al alquiler asequible. Así lo ha detallado esta mañana el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, quien ha explicado que se llevará al próximo Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda la aprobación de los pliegos para la contratación de las obras de construcción de este edificio residencial energéticamente eficiente destinado a alquiler asequible y que contará con financiación europea.

Este proyecto que “se ubicará entre la avenida de América y la plaza de la Memoria Histórica, en una parcela municipal de espacio libre, equipamientos y servicios, con una superficie de 1.020,5 m², tendrá un presupuesto estimado de 4.696.945 euros”, ha detallado Serrano. El inmueble, que será rectangular, se plantea con una planta baja destinada a recepción, cuartos de instalaciones y diferentes espacios de usos comunitarios, así como otras tres plantas alzadas “con 32 alojamientos con espacios comunitarios, destinados al alquiler y gestionados por la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda”, ha continuado el consejero. Con ello, el plazo total de la actuación será de 19 meses, valorándose reducciones por parte de los licitadores de hasta un máximo de 16 semanas.

La planta baja contará con varios espacios destinado al uso común de los vecinos en los que se programarán servicios y actividades orientadas a satisfacer necesidades de las personas residentes, de los vecinos y entidades del barrio que permitan el desarrollo de la vida comunitaria. “Los usos serán definidos en colaboración con los servicios municipales y las entidades que actúan en el distrito”, ha especificado Serrano.

Entre ellos, se propondrá la creación de un espacio destinado al acondicionamiento y actividad física, un espacio para la promoción de la salud a través de la alimentación saludable y sostenible, un espacio para el cuidado de la ropa y el espacio de bricolaje para desarrollar habilidades que favorezcan el mantenimiento adecuado de la vivienda. Podrá contar también con un espacio de aparcamiento comunitario para bicis y VMP. Todos ellos serán espacios de convivencia que favorezcan el conocimiento mutuo y la adecuada convivencia de la comunidad.

Características

Zaragoza Vivienda participará en la dinamización de los espacios y promoverá la autonomía de los vecinos y entidades del barrio en su utilización y aprovechamiento. Las plantas alzadas se destinarán a un total de 32 alojamientos, de uno o dos dormitorios y de superficies entre 45 y 65 m2 útiles. En la cubierta se ubicarán las instalaciones y paneles fotovoltaicos suficientes para dar servicio al edificio.

Además, dado el desnivel que existe entre la avenida de América y la plaza de la Memoria Histórica, la planta baja se encuentra a nivel de planta sótano respecto a la Avenida de América en más del 50% de su superficie, siendo así mismo la planta tercera en su extremo sur del edificio una planta segunda respecto a la citada Avenida.

La superficie total construida del edificio será de 3.482,74 m², y se levantará con criterios energéticos de alta eficiencia, con un alto nivel de aislamiento y con instalaciones de alta eficiencia, siendo la calificación energética prevista en el mismo de categoría A. La inversión supondrá 4.696.945 euros y se prevé la utilización de sistemas de industrialización avanzada en la construcción del edificio, así como la integración de digitalización en todas las fases, desde el diseño hasta la gestión futura del edificio y su mantenimiento.

Replicar el modelo de Las Fuentes

El proyecto de Torrero sigue la senda marcada por el Edificio Ricardo Millán en Las Fuentes, situado en la calle de Fray Luis Urbano e inaugurado en 2022 con 80 viviendas gestionadas por Zaragoza Vivienda. Se trata de un formato que ha obtenido grandes reconocimientos como la mención especial por su accesibilidad en la XXVIII edición de los Premios de Arquitectura Fernando García Mercadal, el Premio AVS 2023 a la mejor iniciativa de innovación social, el Premio Rebuild al mejor proyecto de sostenibilidad o descarbonización o mayor auto generación de energía en un edificio, y el Premio Aldes al mejor proyecto de sostenibilidad o descarbonización en los galardones The Advanced Architecture Awards 2023.

De las 80 viviendas, unas 26 viviendas se destinan a estancias de colectivos vulnerables (discapacidad, refugiados, mujeres con hijos), gestionadas por entidades sociales seleccionadas por el Área de Políticas Sociales: ADISLAF, ATADES, Disminuidos Físicos de Aragón, Fundación Luis de Azúa, OZANAM e YMCA. Además, se cuenta con la colaboración de la Fundación El Tranvía, con gran arraigo en el distrito de Las Fuentes, para la búsqueda de personas mayores de 65 años propietarias con necesidad de cambiar su vivienda por una más accesible, por lo que entran a vivir en este inmueble a cambio de ceder sus pisos al programa municipal de alquiler asequible vivienda ALZA.

Estas 80 viviendas también se diseñaron con 1 y 2 dormitorios, y en cada planta se reservan espacios multiusos para su utilización por los residentes, que los destinan a ludoteca, aulas de informática o actividades artísticas.