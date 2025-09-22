La Casa Palestina de Aragón y la presidenta de una entidad antiabortista serán hijos predilectos de Zaragoza... sin consenso

El consenso político para aprobar el nombramiento de los hijos predilectos de Zaragoza ha pasado a mejor vida. Al hilo de lo que viene sucediendo en la política zaragozana en los últimos años, contagiada por lo externo, el pregón de las próximas Fiestas del Pilar no tendrá a los cuatro partidos con representación municipal en el posicionamiento institucional habitual, esa regla no escrita por la cual cada formación proponía a un hijo predilecto y el resto daba su sí. Este año, no será así en dos de los cuatro nombramientos.

El primero, el más polémico, viene a raíz del genocidio en Gaza. Zaragoza en Común (ZeC) propuso a la Casa Palestina de Aragón, como extensión de un reconocimiento a todo el pueblo palestino, y Vox decidió posicionarse en contra. El nombramiento hubiese decaído si el PP, con sus 15 concejales, hubiese tomado esa misma postura, pero la alcaldesa Natalia Chueca anunció la pasada semana que se abstendría, facilitando así el nombramiento.

Las posturas no han cambiado y este lunes, en la junta de portavoces municipal, se han confirmado. En cambio, ha habido una novedad, y es que ZeC ha anunciado su voto en contra del nombramiento de Teresa González Campos, presidenta de la entidad antiabortista Casa Cuna Ainkaren, propuesta por Vox.

Su portavoz, Elena Tomás, explicaba minutos después la decisión, relacionándola con la postura de Chueca respecto a la Casa Palestina. "Chueca está quedándose muy atrás incluso con sus compañeros de partido, como Azcón, que incluso calificó de indefendible lo que está sucediendo en Gaza", ha comenzado, para después recriminar a la alcaldesa su postura respecto a la entidad antiabortista: "No la hemos escuchado pedir a la ultraderecha que reconsidere su propuesta, con una entidad antiabortista que va contra los derechos de las mujeres. No entendemos que se abstenga en Palestina y vote a favor de Ainkaren".

El PSOE ha votado a favor en las cuatro propuestas, por lo que las dos únicas que han salido por unanimidad han sido la suya propia ('Believe in Art’, una asociación sin ánimo de lucro de Zaragoza que se dedica a llevar el arte a los espacios hospitalarios para humanizarlos) y la del PP (Bomberos de Zaragoza).

Críticas del PP

Unas palabras que han tenido su réplica tan solo unos minutos después por doble vía. La primera, por la boca del concejal de Participación Ciudadana, Alfonso Mendoza, que ha acusado a ZeC de "exigir lo que nunca cumplen", en referencia a su postura con los antiabortistas. "Solo quieren politizar el pleno", ha proseguido, para defender que Ainkaren "ayuda a las mujeres que, en su libertad, han decidido ser madres".

Mendoza, que ha llegado a calificar a ZeC de "dictatoriales, burdos, populistas y mentirosos", ha denunciado que fueron ellos quienes rompieron el consenso "al retirar la propuesta de Fernando Simón", si bien es cierto que en aquel entonces ZeC retiró su propuesta, en 2021, al contar con el rechazo de PP, Ciudadanos y Vox. En cualquier caso, Mendoza ha dicho que desde el PP se abstienen "ante la propuesta política" y que siguen subrayando que "lo que está pasando en Israel (sic) es indefendible e intolerable".

Y, siguiendo en la estela de la ruptura de consensos, la concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, ha explicado que el PSOE ha votado en contra de una declaración institucional que mostraba su "preocupación" por los errores detectados en las pulseras contra los maltratadores y "condenaba el intento del Gobierno de España de minimizar lo ocurrido". La propuesta, llevada por el PP a la junta, también exigía una investigación independiente y reforzaba la viabilidad del sistema. Por ello, Orós ha acusado al PSOE de "preferir proteger al Gobierno de Sánchez que a las mujeres", a la par que ha pedido a ZeC que vote a favor.