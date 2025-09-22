Las cinco razones (más allá del Pilar) para venir a Zaragoza, según Natalia Chueca

Natalia Chueca viajó este fin de semana a Weihai (China) para participar en el Foro de Ciudades Exquisitas, un encuentro internacional al que acudió invitada por el Ayuntamiento local y por la ONU. Allí, la alcaldesa de Zaragoza presentó algunas de las claves que han convertido a la capital aragonesa en un referente de urbanismo sostenible y calidad de vida.

Chueca intervino en un bloque sobre el desarrollo sostenible de las ciudades, en el que también participó Zhu Dajian, miembro del Consejo del Foro Económico Mundial de Davos y asesor del Gobierno Municipal de Shanghái. Durante su ponencia, la alcaldesa resumió los cinco grandes motivos por los que hay que visitar y conocer Zaragoza:

1. Puente entre continentes

“Zaragoza es hoy una ciudad europea de referencia, que conecta Asia, Europa y América”, afirmó Chueca, que destacó su papel estratégico para la inversión, la innovación y las relaciones internacionales.

2. Patrimonio cultural y monumental

La alcaldesa puso en valor la riqueza histórica y artística de la ciudad: desde la basílica del Pilar y la Seo, hasta el arte mudéjar y la huella romana, musulmana, judía y cristiana, sin olvidar a su figura más universal, Francisco de Goya.

3. Sostenibilidad y energías limpias

Chueca remarcó que Zaragoza es líder en automoción verde, electrónica y energías renovables: “En nuestro entorno se producen el 183% de las energías limpias que consumimos”. Además, recordó que la ciudad y su área de influencia concentran el 91% de las fábricas de electrónica y el 71% de las industrias de automoción de España.

4. Calidad de vida y espacios verdes

La transformación de corredores fluviales en parques urbanos, el Bosque de los Zaragozanos (con la plantación de 700.000 árboles en diez años) y su alta proporción de zonas verdes por habitante fueron otros de los motivos esgrimidos por la regidora para conocer la ciudad, y que la han llevado a ser reconocida por la Comisión Europea como una de las 100 Ciudades Misión para ser neutras en carbono en 2030.

5. Proyección internacional y grandes eventos

La alcaldesa recordó también que Zaragoza se prepara para acoger grandes citas que reforzarán su proyección internacional, como la celebración del Mundial de Fútbol de 2030 en el nuevo estadio Ibercaja Romareda.

En definitiva, según palabras de Natalia Chueca, “Zaragoza combina monumentalidad, refinamiento cultural, apuesta por la sostenibilidad en la movilidad y el urbanismo, pasión por la ciencia y la tecnología como único camino para mejorar la calidad de vida de las personas, autenticidad gastronómica y, sobre todo, un carácter humano abierto y cálido”.

Todas estas razones hacen de Zaragoza un destino ideal para este otoño e invierno. La capital, que se promociona en el turismo de interior con el lema 'La ciudad en la que todo sucede', tiene una agenda cultural repleta de planes ineludibles para los próximos meses, como el Training Day de Star Wars, las próximas Fiestas del Pilar o la segunda edición del festival Zaragoza Luce, que se celebrará del 17 al 22 de febrero.