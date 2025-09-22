El famoso restaurante de La Magdalena donde comió Bunbury tras su concierto en Zaragoza

El concierto de Enrique Bunbury ha sido uno de los eventos más comentados del fin de semana en Zaragoza. Miles de fans del artista se dieron cita este sábado en el pabellón Príncipe Felipe para disfrutar de la gira Huracán Ambulante. Bunbury lo dio todo sobre el escenario con su potente puesta en escena y el sonido inigualable que le caracteriza. Un espectáculo inolvidable que enloqueció a los asistentes, ansiosos de ver de nuevo al cantante zaragozano sobre el escenario tras su gran concierto de La Romareda en julio de 2024.

Bunbury no defraudó dejando muy buen sabor de boca a todos los asistentes. Tras su actuación, el artista no quiso desaprovechar la ocasión de disfrutar de su tierra y se acercó el domingo a uno de los restaurantes más tradicionales de la ciudad para comer y reponer fuerzas. Así puede verse en una foto que compartió en sus redes sociales el propio establecimiento, en la que se ve a Bunbury con Juanfer, su propietario.

No es la primera vez que un personaje famoso visita este local emblemático de la gastronomía zaragozana, ya que son muchas las figuras del mundo de la cultura y el espectáculo las que se acercan a este local de la calle Antonio Agustín, en corazón del barrio de La Magdalena. Y no es de extrañar: su cocina tradicional aragonesa, su ambiente acogedor y su prestigio lo han convertido en todo un referente gastronómico en la ciudad.

Un restaurante con historia y tradición

Se trata del Restaurante los Cabezudos, con más de 40 años de historia, ubicado en pleno Casco Histórico de Zaragoza. El establecimiento, fundado en 1984, es conocido por ofrecer cocina mediterránea tradicional con ingredientes frescos y de temporada así como una atención al cliente cuidada al detalle.

El espacio gastronómico, especializado también en bodas, eventos y toda clase de celebraciones, se define a sí mismo como un lugar de "culto al producto". Entre sus especialidades destacan el marisco vivo, pescados, carnes rojas y una selecta bodega de vinos.

En su barra y expositores se pueden degustar tapas y sugerencias del día, con opciones aptas para celíacos y de alternativas veganas y vegetarianas. Además, el restaurante también dispone de diversos menús para adaptarse a los gustos de cualquier comensal: menú chuletón, menú arroz, menú degustación Los Cabezudos o menú vegano, entre otros.

Sin duda, un lugar perfecto para recuperar energía tras un concierto tan intenso como el de Bunbury.