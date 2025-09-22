Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Javier Lambán es premiado de forma póstuma por su "aportación a la convivencia en momentos de crisis constitucional"

Es la sexta ocasión que la Societat Civil Catalana (SCC) concede este premio y esta vez ha recaído en el recientemente fallecido expresidente de Aragón

La Junta Directiva de Societat Civil Catalana (SCC) ha acordado conceder de forma póstuma el Premio 8 de Octubre al expresidente de Aragón, Javier Lambán, por su "aportación a la convivencia" y en reconocimiento con el Estado democrático de derecho, especialmente en momentos de grave crisis institucional, informa la entidad en un comunicado.

Es la sexta ocasión que SCC concede este premio, conmemorativo de la manifestación el 8 de octubre de 2017, días después del 1-O, que recibirán también el cantante del 'Dúo Dinámico' Manuel de la Calva ('in memoriam'), el exdirector de 'El País' Juan Luis Cebrián, el exdirector de 'ABC' José Antonio Zarzalejos, y el historiador y ensayista José Varela.

Señalan también la necesidad de referentes que "se atrevan a mirar al poder a la cara para recordarle dónde están las líneas rojas que nadie puede cruzar en una democracia" en un momento en que, aseguran, el separatismo condiciona la gobernabilidad de España.

TEMAS

Javier Lambán es premiado de forma póstuma por su "aportación a la convivencia en momentos de crisis constitucional"

