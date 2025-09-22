La historia de Gloria, una mujer con narcolepsia: "En el colegio era la típica alumna repetidora, pero porque me dormía en las clases"

Gloria Cabello es una mujer zaragozana residente en Utebo que toda la vida, cuenta, ha vivido cansada, fatigada y con mucho sueño. Esto le provocó que en casa le llamaran "la dormilona" y que en el colegio le costara adaptarse a las clases. No fue hasta hace siete años, tras sufrir dos accidentes de tráfico de camino al trabajo fruto de la somnolencia que sufrió, cuando decidió ir a hacerse unas pruebas al médico. Entonces, a sus 40 años, le diagnosticaron narcolepsia. "No sabía qué me pasaba, pero estaba cansada todo el tiempo. Mentía para irme a dormir, decía que mis desmayos eran bajones de azúcar o problemas de tensión", comenta la zaragozana, que hace hincapié en que relacionaba esta situación con su forma de ser.

Esta identificación tardía le ha podido perjudicar en su pasado, admite ahora. "En el colegio era la típica alumna repetidora, pero porque me dormía en las clases. Si me preguntas por esa etapa recuerdo las clases vagamente porque apenas atendía, si no estaba activa o no me interesaba la clase caía rendida en mi mesa, tan solo me mantenía muy despierta en la de Educación Física o Matemáticas", comenta esta mujer. Años más tarde, decidió perseguir una de sus vocaciones y se matriculó en una FP de estética, y relata que le costó "la vida" sacársela por su situación. "Hay veces que haciendo las uñas, al estar sentada mucho rato, me acabo medio durmiendo o se me cae la cabeza del cansancio en plena sesión", comenta.

Con el paso de los años y su diagnóstico tardío, Gloria ha tenido que adaptar sus hábitos para combatir la narcolepsia para evitar riesgos. "Antes de medicarme llegué a quemar dos veces la cocina por la enfermedad, o a estropear utensilios de cocina por despiste. Ahora tengo un sensor de fuego en la cocina que me resulta muy útil por si me pasa otra vez, o también algún reloj que me sirve de alarma con el ruido que hace para mantenerme alerta", algo que le va muy bien para las horas de trabajo.

Aunque eso no le libra de encontrarse cansada a lo largo de todo el día, así que se echa tres o cuatro siestas diarias (de unos 10-15 minutos) antes de las seis de la tarde para lidiar con esa fatiga. "Esto es otra dificultad para encontrar trabajo. Tienen que entender que de siete u ocho horas de horario laboral, unas dos en total tengo que estar durmiendo porque si no, no puedo", aclara la utebera. Actualmente Gloria lleva de baja en torno a seis meses, y vive con la incertidumbre de que al volver al mercado muchos trabajos la rechacen por su enfermedad.

Aunque ahora su verdadera preocupación pasa por sus hijas gemelas de 17 años, Elvira y Valeria, a quienes les están realizando una serie de pruebas para descartar que han heredado la enfermedad. "Todavía no hay ninguna confirmación sobre si también la padecen, pero muestran algunos síntomas", comenta la madre de las chicas.