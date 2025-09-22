El proyecto del nuevo cuartel de Mayandía se licitará antes de que acabe el año

Poco a poco se conocen los plazos sobre el futuro cuartel de Mayandía en Zaragoza. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado este lunes en la capital que la redacción del proyecto de obras de la nueva Jefatura Superior de Policía en Aragón, que se ubicará en los terrenos del antiguo edificio de la calle General Mayandía, se licitará en el último trimestre de año, una vez que han concluido los trabajos de demolición del antiguo edificio.

Grande-Marlaska ha detallado que las labores de demolición del antiguo cuartel de la Policía Nacional, inaugurado en 1945 y declarado obsoleto y en estado ruinoso, ya han finalizado pese a la complejidad de los trabajos "por razones técnicas" y otros aspectos como la presencia de amianto.

Además de que han sido unas obras "muy costosas", que se han elevado hasta los 3,5 millones de euros, como ha relatado en declaraciones a los medios tras inaugurar el nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en Zaragoza.

Según ha explicado, ya se está trabajando en el proyecto de obra de las nuevas instalaciones, lo que permite que el proyecto "vaya avanzado”, y una vez concluido y licitado se iniciarán las obras de construcción”.

El antiguo edificio de General Mayandía, conocido como “cuartel general Mayandía”, fue durante décadas la sede de la Policía Nacional en Zaragoza, pero su estado de deterioro llevó a optar por la demolición parcial y la construcción de una nueva sede.

Con la futura Jefatura Superior, Interior pretende dotar a Aragón de unas instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades actuales del cuerpo policial.