Tomasa Hernández carga contra la ministra Pilar Alegría por "regalar" 2 millones al circuito de Montmeló

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha criticado la "arbitrariedad" con la que el Ministerio de Deportes de Pilar Alegría "regala" dos millones de euros al circuito de Montmeló (Barcelona), "un consorcio en el que está la Generalitat y que da beneficios, cuando para otros circuitos pone problemas y a MotorLand nunca ha llegado nada", ha comparado.

Hernández se ha hecho eco de una información, publicada este lunes, en la que se asegura que el Ministerio ha concedido una subvención de dos millones de euros al Circuito de Cataluña. "Nos sorprende porque nosotros tenemos un circuito en una localidad despoblada, en una ubicación que vertebra nuestro territorio y creo que es lo que desde el Ministerio debe hacer, que es fomentar precisamente circuitos que vertebran y no zonas que son hiperdesarrolladas, como pueden ser Montmeló", ha defendido.

La consejera del Ejecutivo aragonés ha explicado que el Circuito de Cataluña es un consorcio en el que, además del Ayuntamiento de Montmeló, figura la Generalitat de Cataluña, y que por primera vez este circuito tiene beneficios de 1,6 millones de euros. Una diferencia de trato "totalmente injusta" en la que ha incluido la ayuda para el Centro de Alto Rendimiento de Cataluña, al que, "fuera de financiación, es decir, además de lo que le corresponde, le ha dado 50.000 euros más", ha apuntado.

"Últimamente vemos que todas las actuaciones del Ministerio van encaminadas a Cataluña y no al resto del territorio", ha lamentado sobre el proceder de la ministra, la aragonesa Pilar Alegría, a la que ha criticado que "aquí, cuando viene a Aragón, se hace una foto, no anuncian fondos y viene a confundir a la gente respecto a proyectos como ha sido la semana pasada el plan Corresponsables".

La reacción del Ejecutivo aragonés va a ser contactar con la ministra de Deportes, a la que el pasado mes de julio ya reprochó su no asistencia a la bilateral: "No acudió, ni avisó de que no iba a venir, delegó en el presidente del Consejo Superior de Deportes, cuando esperábamos que nos anunciara financiación para las ciudades sede del Mundial de Fútbol del 2030 y a estas alturas, que ya estamos prácticamente en 2026, todavía no sabemos qué tipo de ayuda van a tener aquellas ciudades que son sede en el Mundial, como es Zaragoza", ha recordado Hernández.