Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El túnel de Somport cerrará de lunes a viernes por la noche para pasar por un mantenimiento

La vía fronteriza que conecta la R-134 de Francia con el Pirineo oscense ha sido cortada por el Ministerio de Transporte y Movilidad por razones de inspección y restauración

Un simulacro de incendio en el túnel del Somport se sofoca en 20 minutos

Un simulacro de incendio en el túnel del Somport se sofoca en 20 minutos

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El túnel fronterizo del Somport, que conecta la N-330 española con la R-134 francesa a través del Pirineo de Huesca, cerrará desde este lunes, 22 de septiembre, hasta el viernes, 26 de septiembre, en horario nocturno --de 22.00 a 05.00 horas--, mientras el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y las autoridades galas ejecutan trabajos de inspección y mantenimiento.

En concreto, el tramo afectado de la carretera N-330 es el ubicado entre los puntos kilométricos 666,275 y 672,480, mientras que el corte en la vía francesa discurre desde el kilómetro 118,876 al 115,260, ha informado el Ministerio. Para facilitar la circulación del tráfico durante esa semana, se dispone de un itinerario alternativo por la carretera N-330A, a través del Puerto de Somport.

Noticias relacionadas y más

Por otro lado, el Ministerio ha recordado que ha licitado recientemente un contrato de conservación y explotación del túnel de Somport y sus plataformas de acceso por 28 millones de euros --IVA incluido--.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una conocida marca cierra su única tienda en el centro de Zaragoza: 'es un punto y aparte
  2. El restaurante más famoso de Europa está en Zaragoza: tiene 10.000 reseñas y es el favorito de los camioneros
  3. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene que volver a actuar en la calle Predicadores tres años después de su reforma
  4. Muere una mujer en un accidente de tráfico en la A-2 en Zaragoza
  5. Keter cerrará su planta de Zaragoza y podría despedir hasta 105 trabajadores
  6. Los sorprendentes 'chárter' de Ryanair llegan a Zaragoza: fechas, destinos y horarios
  7. Formidable, un rincón del corazón de Zaragoza que se ha asentado como un emblema del brunch
  8. Este pequeño pueblo de la Sierra de Guara está considerado uno de los más bonitos de Aragón: 'Su peculiar paisaje se ha formado a lo largo de millones de años

El túnel de Somport cerrará de lunes a viernes por la noche para pasar por un mantenimiento

El túnel de Somport cerrará de lunes a viernes por la noche para pasar por un mantenimiento

El proyecto del nuevo cuartel de Mayandía se licitará antes de que acabe el año

El proyecto del nuevo cuartel de Mayandía se licitará antes de que acabe el año

La empresa Santacatalina, bajo investigación por la posible venta de 10.000 mascarillas falsas al Gobierno de Aragón

La empresa Santacatalina, bajo investigación por la posible venta de 10.000 mascarillas falsas al Gobierno de Aragón

Tomasa Hernández carga contra la ministra Pilar Alegría por "regalar" 2 millones al circuito de Montmeló

Tomasa Hernández carga contra la ministra Pilar Alegría por "regalar" 2 millones al circuito de Montmeló

El barrio de Zaragoza que recibirá 32 nuevas viviendas asequibles en los próximos meses

El barrio de Zaragoza que recibirá 32 nuevas viviendas asequibles en los próximos meses

Javier Lambán es premiado de forma póstuma por su "aportación a la convivencia en momentos de crisis constitucional"

Javier Lambán es premiado de forma póstuma por su "aportación a la convivencia en momentos de crisis constitucional"

Detenido un joven en Zaragoza por tentativa de asesinato tras una pelea en la plaza de los Sitios de Zaragoza

Detenido un joven en Zaragoza por tentativa de asesinato tras una pelea en la plaza de los Sitios de Zaragoza

La electrificación de los buses en Zaragoza continúa: llegarán 23 nuevos Mercedes y se instalan 47 puntos de recarga

La electrificación de los buses en Zaragoza continúa: llegarán 23 nuevos Mercedes y se instalan 47 puntos de recarga
Tracking Pixel Contents