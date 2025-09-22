El túnel de Somport cerrará de lunes a viernes por la noche para pasar por un mantenimiento

El túnel fronterizo del Somport, que conecta la N-330 española con la R-134 francesa a través del Pirineo de Huesca, cerrará desde este lunes, 22 de septiembre, hasta el viernes, 26 de septiembre, en horario nocturno --de 22.00 a 05.00 horas--, mientras el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y las autoridades galas ejecutan trabajos de inspección y mantenimiento.

En concreto, el tramo afectado de la carretera N-330 es el ubicado entre los puntos kilométricos 666,275 y 672,480, mientras que el corte en la vía francesa discurre desde el kilómetro 118,876 al 115,260, ha informado el Ministerio. Para facilitar la circulación del tráfico durante esa semana, se dispone de un itinerario alternativo por la carretera N-330A, a través del Puerto de Somport.

Por otro lado, el Ministerio ha recordado que ha licitado recientemente un contrato de conservación y explotación del túnel de Somport y sus plataformas de acceso por 28 millones de euros --IVA incluido--.