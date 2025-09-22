Vuelve la 'Liga de la Tortilla' a Zaragoza: así puedes participar

Tras unos años de descanso vuelve a Zaragoza la Liga de la Tortilla, ya en su séptima edición. De la mano de la Garnacha Nueva de Cariñena, los zaragozanos volverán a seleccionar las que consideren mejores tortillas de la ciudad. Que se sumarán a los anteriores Cabuchico −en dos ocasiones−, Coscos, Crack, Casa Pascualillo y El Olivo.

La Liga busca premiar, con sus más de ochenta colaboradores −los árbitros− la mejor tortilla de patata que se sirva de forma habitual, entendiendo por tal la que se elabora con huevos, patata, aceite de oliva y, opcionalmente, cebolla, siendo reconocible como tortilla No se busca innovar, sino mejorar la calidad de las tortillas que se sirven en Zaragoza. La mecánica del concurso apenas varía en esta edición.

Los seleccionados jurados, los árbitros, visitarán los establecimientos concursantes, siempre con un sistema deportivo de copa, por lo que se enfrentan de dos a dos, pasando solo uno a la segunda ronda. Será a partir del 20 de octubre cuando comience la competición, cuya inscripción permanecerá abierta hasta el próximo 30 de septiembre.

¿Quien juega?

Puede participar en la liga cualquier establecimiento de Zaragoza capital, bar o restaurante, que sirva habitualmente tortilla de patata, y al menos de 10 a 12.30 horas, o hasta que se agoten las habituales. La inscripción es gratuita y se puede cumplimentar en el correo electrónico ligatortilla@adico.es o a través de whastaap: 682 830 711.

¿Cómo se juega?

Los jugadores se distribuyen por toda la ciudad, y en la primera ronda se agrupan por proximidad, de forma que los aficionados puedan visitar los dos contrincantes del partido. Y participan con su tortilla de patata habitual. Salvo los días de cierre propios de cada establecimiento, el horario obligatorio para que el público deguste las tortillas y pueda participar con sus votaciones telefónicas, deberá de ser al menos desde las 10 a las 12.30 horas, aunque podrán servirse en cualquier horario.

El precio de la ración es libre, aunque se recomienda mantener el habitual. Los árbitros otorgarán sus goles, sirviendo el voto de los linieres, a través de nuestra propia aplicación para dilucidar empates. Teniendo en cuenta los siguientes conceptos a la hora de puntuar: valoración general de la tortilla, jugosidad, presentación, gusto y temperatura, atención y actitud, higiene, etcétera.

Asimismo, habrá premios especiales al mejor uso de la patata y el manejo de los huevos, así como a la deportividad. De acuerdo con el objetivo del campeonato, la promoción y dignificación de la tortilla de patata, se ha buscado una fuerte presencia en las redes sociales, fomentando la participación de los aficionados.