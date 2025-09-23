La familia Morte es la única que opta a renovar el Parque de Atracciones de Zaragoza

Salvo sorpresa mayúscula, la familia Morte seguirá gestionando el Parque de Atracciones de Zaragoza, como venía haciendo desde 1972. Una circunstancia a la que solo le falta cumplimentar el papeleo, pero que es un hecho tras ser la empresa familiar la única en presentarse al concurso público. Así, pese a que durante los últimos meses hubo varias compañías especializadas -entre seis y siete- en el sector que habían mostrado interés, incluso con visitas al recinto, finalmente los Morte han sido los únicos en dar el paso y, salvo giro inesperado de los acontecimientos, cumplirán un siglo en el parque.

El modelo, eso sí, deberá cambiar, manteniendo su espíritu "familiar" y con una inversión mínima inicial de 15 millones de euros. A partir del tercer año (2028), un canon anual de otros 200.000 euros que deberá reinvertirse obligatoriamente en la modernización continua del complejo inaugurado en los años 70. Por otra parte, pese a que los pliegos admitían esa posibilidad, la readjudicación del contrato supondrá que el parque no echará el cierre en 2026, tal y como anticipó el presidente, Jesús Morte, en una entrevista con este diario el pasado 29 de junio.

Del mismo modo, otros de los requisitos que incluían los nuevos pliegos radicaban en un canon medioambiental, de 80.000 euros anuales, que recibirá el ayuntamiento, que se ha comprometido a destinarlos íntegramente a la protección y el mantenimiento de los Pinares de Venecia.

Y es que este ha sido, sin duda, el punto más polémico de todo este culebrón, que la plataforma vecinal ha llevado a los juzgados por la vía contencioso-administrativa, ya que se va a ampliar el Parque de Atracciones en unas cinco hectáreas, lo que afectará a un 4,6% de la superficie del arbolado. Sin embargo, en la misma entrevista con este diario, Morte aseguró que el modelo que iba a presentar permitiría ampliar las instalaciones sin apenas talar árboles.

Además del canon medioambiental y de las inversiones destinadas a la modernización del complejo (las atracciones), también habrá un canon mínimo anual de 70.000 euros, que podía presentarse al alza. Así las cosas, el precio final que pagarán los Morte se conocerá en las próximas fechas, una vez se abran los sobres económicos y se conozcan los detalles de la oferta presentada por la familia. De hecho, todas las cifras (inversiones, cánones...) se podían mejorar, por lo que no sería de extrañar que el precio global a invertir fuese mayor. Tanto es así que el propio Morte calificó los números como "muy ajustados".

Nuevas atracciones

Las 39 atracciones actuales, una vez se confirme la continuidad de los Morte, también deberán ser renovadas y ampliadas con otras nuevas. En su día, el ayuntamiento externalizó la auditoría que tenía pendiente para analizar las 19 atracciones que van a pasar a ser de propiedad municipal cuando acabe la concesión. Las otras 20 son de la propia empresa, que será quien determine qué atracciones mantiene y cuáles introduce, siempre con la premisa de mantener al personal actual y de poder acometer las obras sin necesidad de cerrar el complejo, que reabriría en marzo de 2026 aunque no a su máxima capacidad.

Por otra parte, el aforo para actividades que no sean la principal (esto es, "ocio" y "entretenimiento familiar", como San Pepe), estará limitado a 5.000 personas, en otra de las novedades que se ha introducido con la nueva concesión. La intención ahora es la de cerrar todos los flecos burocráticos y confirmar la nueva adjudicación en las próximas semanas.

