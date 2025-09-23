El genocidio de Gaza se 'cuela' en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha lamentado este martes la “tibieza” de la alcaldesa, Natalia Chueca, al no reconocer el genocidio contra el pueblo palestino, al tiempo que le ha pedido que “condene con firmeza esta masacre”.“Es absolutamente inaceptable que Chueca hable de que se trata de un conflicto complejo y no de genocidio, la palabra que mejor expresa la situación que, desgraciadamente, está sufriendo el pueblo palestino”, ha señalado Ranera.

La popular no se posicionó ni a favor ni en contra de lo que está pasando en la Franja de Gaza. "Es un conflicto internacional muy complicado, que lleva muchos años sin resolverse. No me puedo quedar al margen ni puedo defender lo que está sucediendo", declaró Chueca. "No podemos mirar hacia otro lado, pero tampoco lo podemos resvolver desde el Ayuntamiento de Zaragoza", terminó de matizar, limitándose a describir el genocidio como "una guerra cruel" en la que se está utilizando "violencia contra civiles".

Al mismo tiempo, ha asegurado que, aunque la alcaldesa considere que “Zaragoza no puede hacer nada, no es que no pueda, sino que tiene que hacer mucho”. Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista ha presentado una moción para su debate en el Pleno municipal de este jueves en apoyo al pueblo palestino y a favor de la paz en Gaza. “No es momento de tibiezas ni de titubeos. Es momento de firmeza, de dureza, como está expresando el Gobierno de España y Pedro Sánchez ante esta masacre al pueblo palestino”, ha considerado.

Con esta moción, el PSOE ha solicitado el respaldo a la posición del Gobierno de España y que “todos los grupos políticos reconozcan el genocidio que, desgraciadamente, está existiendo en la actualidad en el pueblo palestino”.