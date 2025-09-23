Un mapa 3D del colon: es lo que busca elaborar un investigador de Zaragoza con sus nuevos modelos de endoscopios

José María Martínez-Monitel, catedrático de la Universidad de Zaragoza, va a desarrollar una investigación que buscará generar y modelar un mapa 3D del colon del paciente con un nuevo endoscopio a medida que se le esté realizando una intervención de ese estilo. Esto para así poder ver a tiempo real todo el proceso de la endoscopia, llegar a un análisis más profundo y preciso, además de que reduce la posibilidad de dejar zonas del colon sin indagar, con el propósito de dar diagnósticos más claros al momento y poder detectar enfermedades de forma precoz, explica el investigador. Este proyecto quiere diseñar un modelo de endoscopios avanzados y que sean aplicables a la clínica real, y tiene como nombre EndoCartoScope.

Primer robot radiológico del mundo para su servicio de endoscopia en el Hospital Vall d'Hebron / Enric Fontcuberta

"Respecto a otras colonoscopias, este invento ayudaría a la detección temprana de cólicos, que en su cómputo saldría más barato que el tratamiento", subraya Martínez-Montiel. Pero, sobre todo el catedrático ha querido resaltar que este producto tenga una idea "de espacio", algo que le pueda permitir mapear en tres dimensiones a cada paciente que se esté sometiendo a una revisión de este tipo. Manuel González, vicerrector de Innovación, Transferencia y Formaciónde la Universidad de Zaragoza, explica que con este dispositivo de endoscopia se estaría avanzando hacia una medicina de vanguardia personalizada a cada uno y, que aunque el producto esté aún lejos de ver la luz, promete.

En detalle, el investigador hace una comparación de esta tecnología con el sistema antichoques o de sensores de los vehículos, pero adaptados a la exploración médica. Con esta visión espacial inteligente se conseguirá detectar enfermedades de forma precoz, con los pólipos como primer objetivo. La precisión de este sistema permitirá localizar el punto exacto del colon donde se encuentre esta irregularidad y medir su tamaño para poder tratarlo.

La financiación a otro proyecto de ámbito universitario supone un "gran orgullo" para la vicerrectora de Política Científica, Pilar Pina, quien explica que en España se está logrando algo increíble con seis proyectos que han salido a la luz de la mano de EIC Transition al mercado europeo, posicionando al país como el segundoque más financiación ha recibido este programa (más de 14 millones de euros). De acuerdo con ello está Manuel González, que apunta que Aragón está por encima de donde le toca, algo que le da mucho valor a los investigadores de la Comunidad.

Como investigadores somos buenos, pero en la liga española. Ahora estamos jugando nuestros primeros partidos en la europea" Jesús Arauzo — Director del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A)

A partir de aquí, los investigadores de EndoCartoScope tienen un plazo de tres años para invertir este fondo recibido desde Europa, algo que Jesús Arauzo, director de la I3A, considera un esfuerzo grandísimo al no tener la costumbre de contar con tanto presupuesto para este tipo de proyectos. "Somos buenos, pero en la liga española. Ahora estamos jugando nuestros primeros partidos en la europea", subraya el director, que pide ayuda a las instituciones involucradas en el proyecto para hacer una mejor gestión del fondo.

Martínez-Montiel y su equipo de investigadores se han marcado como fecha el año 2028 para presentar un Prototipo Gran Escala y demostrar su funcionamiento y manejo. A partir de entonces y con su aprobación, podrán empezar a realizar unos Ensayos Clínicos Pivotales para demostrar su aplicación en el día a día en los centros de salud y hospitales, aunque según el propio inesvtigador, conseguir esa certificación como producto supone una inversión altísima y un proceso lleno de esfuerzo que ahora va a tener un buen impulso.