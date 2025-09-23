Quién es Marcelo Figoli: de ser promotor de Shakira y comprar el Burgos al Parque de Atracciones de Zaragoza

La familia Morte seguirá formando parte de la historia del Parque de Atracciones de Zaragoza, pero lo hará con un compañero de viaje, un grupo de capital argentino cuya cabeza visible es Marcelo Figoli. El empresario argentino, de 59 años, comenzó en los negocios en la década de los 80, especialmente interesándose por el mundo de la música. De hecho, a sus 18 años ya organizó un concierto de Sandra Mihanovich para recaudar fondos para el barrio bonaerense de La Floresta.

El ámbito musical ha sido, precisamente, uno de los que más provecho ha sacado. Su principal empresa, Fenix Entertainment, ha organizado shows de artistas de una amplia variedad de estilos como Shakira, Lenny Kravitz, Pavarotti, Luis Miguel, Bob Dylan, Queen, Black Eyed Peas, Justin Bieber o Miley Cyrus.

Fenix, su matriz, organiza también festivales, eventos deportivos (entre su cartera se encuentran torneos de golf, combates de boxeo e incluso una fecha FIFA que enfrentó a Argentina con Costa Rica) y shows familiares. Y ahora ha elegido Zaragoza para expandir su línea de parques tématicos en Europa y, más concretamente, en España, un país que ya conoce al ser el dueño del Burgos CF (también se le relacionó con la compra del Recreativo de Huelva, hecho que Figoli negó) y haber organizado varios conciertos. El último, el de Luis Miguel en el Bernabéu en julio de 2024.

En cambio, el de la capital aragonesa será su primer Parque de Atracciones en el Viejo Continente. En Argentina cuenta con el Parque de la Costa, con un millón de visitantes anuales en Tigre; y con un parque acuático y otro ecológico en Buenos Aires. Asimismo, está previsto que en 2026 estrene una de las norias más grandes del mundo en la capital argentina, la Rueda de Buenos Aires.

Y es que Figoli ha desarrollado su labor en diferentes ámbitos. En el de la comunicación, por ejemplo, es el actual presidente del grupo Alpha Media, que cuenta con una amplia gama de agencias de noticias, revistas, canales de televisión y emisorias, entre las que se incluye Radio Rivadavia, una de las más escuchadas de toda Argentina. El empresario también tiene presencia en el mundo de la energía y de la alimentación.