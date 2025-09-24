La antigua estación del Portillo de Zaragoza, a contrarreloj: un edificio histórico (y premiado) en peligro

1863. Ese fue el año en el que los terrenos del Portillo se convirtieron por primera vez en un nodo ferroviario, con la puesta en marcha de la línea que conectaba Zaragoza con Madrid. Pocos años después se conectó con la margen izquierda y, a finales del siglo decimonónico, llegó su inauguración definitiva, cuando sus vías férreas ya llegaban hasta Cataluña y el norte de España.

La terminal, referencia en la capital aragonesa, se conocía entonces como Campo Sepulcro. Y junto a ella nació en 1972 la estación del Portillo, que dio servicio como tal hasta la inauguración de la intermodal de Delicias en 2003. Cinco años después, en el mismo triángulo urbano donde se ubicaba la vieja estación del Portillo, se inauguró la nueva terminal homónima de cercanías, dejando a su predecesora (casi) en el olvido.

Todo ello, pese al valor arquitectónico de la misma, que le valió para ganar el prestigioso trofeo Ricardo Magdalena el mismo año de su apertura. En cambio, la alta velocidad a la que corre el tiempo dejó al antiguo Portillo prácticamente en desuso, precisamente cuando esa misma alta velocidad se incorporó a los trenes que pasaban por Zaragoza y que asumió desde entonces Delicias.

La vieja terminal se quedó únicamente con algunas dependencias ferroviarias, especialmente el control del tráfico centralizado (CTC), así como algunos espacios administrativos de Adif, ya que Renfe completó su mudanza al parque empresarial de la Expo en octubre de 2024. En estos momentos, en sus cuatro alturas hay movimiento y, de hecho, su interior fue reformado hace relativamente poco. No así su exterior, que presenta varias deficiencias.

Interior de la antigua estación del Portillo de Zaragoza. / Josema Molina

En la primera planta se sitúan los locales sindicales y oficinas administrativas; en la segunda, apenas quedan aulas de formación; la tercera está el puesto de mando, donde se ubica el control del tráfico y el personal administrativo del área de Circulación; mientras que en la última altura está la jefatura de mantenimiento de las infraestructuras.

¿El futuro?

Mientras, su futuro es una incógnita. La intención de Adif, una de las patas clave de la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad, es que la estación esté demolida en 2029 y se reurbanice posteriormente. En cambio, sus socios institucionales (ayuntamiento y DGA) no descartan recuperarla para darle un uso alternativo, aunque para ello sería necesario alcanzar un acuerdo económico con el ministerio.

Asimismo, también existen voces dentro de los sindicatos ferroviarios que se muestran contrarios a su demolición, apoyándose en su valor arquitectónico y, sobre todo, histórico. Pero la cuenta atrás ya ha comenzado. Las máquinas llegarán en breve al triángulo del Portillo para reurbanizarlo y revalorizar una zona en la que, muy cerca, también deberá demolerse el edificio de Correos. Como una paradoja, el reloj que da la bienvenida a la antigua estación del Portillo podrá despedirse, si nadie lo remedia, antes de que acabe la década.