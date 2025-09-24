Las exportaciones de Aragón caen hasta julio un 12,9 % lastradas por la automoción
En cambio se han exportado más productos alimenticios, bebidas, semimanufacturas, bienes de consumo duradero y materias primas. El cómputo total es de más de 9 mil millones de euros
Las exportaciones de Aragón sumaron hasta julio 9.026,9 millones de euros, un 12,9 por ciento menos que el mismo periodo del año pasado, lastradas por el sector de la automoción, que ha retrocedido un 43,14 por ciento. Según los últimos datos publicados por la Cámara de Comercio de Zaragoza, además de la automoción han descendido las ventas en el exterior de las manufacturas de consumo (12,76 %), los productor energéticos (8,15 %) y los bienes de equipo (0,83 %), al sumar, respectivamente, 867,3, 42 y 1.509,6 millones.
Por contra, han subido las exportaciones de alimentación y bebidas hasta alcanzar los 2.212,6 millones (1,92 %), las semimanufacturas hasta 1.882.9 millones (7,5 %), los bienes de consumo duradero con 432,4 millones (1,97 %), las materias primas hasta 110 millones (4,41 %) y otras mercancías con 44,5 millones (7,71 %).
En cuanto a las importaciones, hasta el séptimo mes del año suman 10.702,5 millones, un 5,25 por ciento más, aunque en julio, en variación anual, han descendido un 9,26 % en julio, hasta 1.451,9 millones.
Las exportaciones de Aragón en julio en variación interanual han descendido un 6,63 % hasta los 1.385,8 millones de euros, encabezadas en términos absolutos por la alimentación, con 372 millones y un crecimiento de, 6,49 % y las semimanufacturas (282 millones y un repunte del 1,36 %), mientras que la automoción ha sumado 262,2 millones, lo que supone una caída del 19,23 %, los bienes de equipo 233,7 millones (-1,97 %) y las manufacturas de consumo 125 millones (-35,14 %).
