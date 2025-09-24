Paso definitivo para el derribo de la antigua estación del Portillo de Zaragoza: estos son los plazos

La obras de reurbanización del maltrecho triángulo del Portillo en Zaragoza, que se transformará en un gran parque, están a punto de adjudicarse por cerca de 34 millones de euros. En cambio, para que esa obra final, que comenzará a finales de año, sea completa, es necesario ejecutar una serie de trabajos paralelos. Entre ellos se incluyen dos demoliciones: la de Correos, que en noviembre cerrará sus puertas, y la de la antigua estación homónima al futuro parque del Portillo, donde ahora tan solo quedaba el centro de control de tráfico centralizado (CTC) de Adif.

En este segundo caso, la sociedad mixta pública Zaragoza Alta Velocidad (formada por el ayuntamiento, la DGA y el Ministerio de Transportes, a través de Adif y Renfe), encargada de financiar y ejecutar los trabajos, acaba de sacar a licitación un concurso público en el que se desvelan los plazos para demoler la antigua estación del Portillo. Los pliegos, valorados en cerca de un millón de euros (IVA incluido), incluyen los trabajos de redacción del proyecto, dirección facultativa de las obras (la demolición) y la garantía final.

En total, 53 meses que en realidad serán menos en su parte práctica y visual, es decir, en la segunda etapa que incluye el derribo de la estación. Así las cosas, la intención de ZAV es adjudicar el contrato a principios del próximo 2026, con un primer plazo de ejecución de 15 meses, valorado en más de 480.000 euros, en los que la empresa adjudicataria deberá redactar el proyecto. De este modo, será a mediados de 2027 cuando empezarán los trabajos.

Aunque, eso sí, los ocho primeros meses serán únicamente para licitar el proyecto y obtener todos los permisos administrativos, así como las preceptivas licencias urbanísticas. Por tanto, la demolición en sí no empezará hasta comienzos de 2028, con una duración prevista de 18 meses, por lo que la antigua estación del Portillo habrá pasado a mejor vida mediado el año 2029.

Vestíbulo de llegadas de la estación Delicias de Zaragoza, donde irá el control de tráfico de Adif. / ZAV

Con ello, se cumplirán los plazos que adelantó este periódico y que siempre ha querido seguir ZAV, consciente además de que el parque del Portillo estará finalizado en 2027, por lo que no se solaparán sus obras con las del derribo de la antigua estación.

Y es que en 2029 tiene que estar plenamente operativo el nuevo control de tráfico, que se trasladará a la estación intermodal de Delicias. Concretamente, a los tres módulos ubicados en el vestíbulo de llegadas, actualmente desocupados, y que serán reformados mientras duren las obras en el Portillo. El presupuesto total de la demolición estará entre los 10 y los 15 millones de euros.