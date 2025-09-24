La realidad de los pacientes de covid persistente: "Me dan el alta cuando yo noto que no estoy bien"

Nelly Gran, de 44 años, es una de las pacientes de covid persistente dentro de la asociación Long Covid Aragón que se ha alertado por la cantidad de altas que se están dando en el Centro de Especialidades Grande Covián. Se trata de una consecuencia del covid-19 que ha perdurado en el tiempo y tiene síntomas, según hipótesis científicas, como la persistencia viral o la inflamación crónica, lo que puede afectar al sistema inmunológico y al sistema cardiovascular de forma más severa.

Tras contraer esta enfermedad, Nelly ha pasado por un arduo proceso para combatirla, aunque hasta ahora no hay cura. "Me ha dejado secuelas físicas y más tarde psicolocógicas. Tengo un dolor en las piernas que parece que me están pinchando o quemando por dentro, me deja como cuando tienes una gripe muy fuerte", relata la mujer, que se encuentra de baja por precisamente este motivo.

"Siento que con esto intentan pasarle el marrón a otro" Nelly Gran — Paciente de covid persistente en Aragón

"El problema viene cuando ayer me llaman y me dicen que me van a pasar una analítica completa, que me van a dar de alta y me va a tratar mi médico de cabecera, cuando yo me noto que no estoy bien", explica Nelly angustiada. Esto se suma a un proceso que ha tenido que soportar durante los últimos años, ya que fue diagnosticada de ansiedad y depresión un tiempo después de que se acabara la pandemia. Esto le llevó a coger la baja en su trabajo como técnica de laboratorios, pero, tras un tiempo le volvieron a dar el alta, una situación que le sobrepasó. "En mi alta decía textualmente que tenía secuelas que no me dejaban hacer mi vida cotidiana, pero que podía ir a trabajar. Tras unos meses de vuelta, mi cabeza dijo basta y exploté", comenta Nelly.

Ahora con esta nueva noticia sobre su alta, siente que les están dejando "tirados" a todos los pacientes que, aun sintiéndose mal o no recuperados, abandonan el centro de especialización que les había dado "tanta esperanza". Su siguiente paso, aclara, va a ser ir a atención al paciente junto a la asociación y denunciar esta situación ante las instituciones pertinentes.

"Abandono sanitario brutal"

Delphine Crespo, representante de Long Covid Aragón, denuncia que debería haber un seguimiento multidisciplinar de los pacientes y no ve lógico que se estén dando estas altas, más cuando se declaró el covid persistente como una enfermedad crónica prioritaria que entra dentro del Plan Estratégico de Cronicidad (2025-2028). "Es un abandono sanitario brutal. Tenemos a gente en silla de ruedas o que apenas se puede levantar de la cama, no se entiende", apunta Crespo. Describe esto como un precedimiento "carente de empatía", "impropio" de un lugar donde podían "sentirse escuchados". Por ello es que reclaman una rectificación del protocolo para poder hacer un mejor seguimiento de los pacientes, ya que, según Long Covid, si no hay pacientes el centro puede llegar a desaparecer.

"La unidad de especialización no se va a cerrar"

Fuentes del departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón aseguran que la decisión en las altas y las bajas "viene de médicos especialistas y con fundamento". Respecto a ello, también han subrayado que esta unidad multidiscplinar no se ha creado para hacer un seguimiento de por vida a los pacientes, sino hacer una primera valoración (6 meses) de lo que éste necesita y delegárselo al centro o profesional oportuno para sus necesidades, esto al tratarse de un nuevo tipo de patología.

"La unidad no se va a cerrar, van a seguir entrando pacientes conforme se den altas. Lamentablemente, el covid sigue estando presente en nuestra sociedad", recalca dicha fuente. A partir de ahora, ambas partes estarán a la espera de acordar una reunión para analizar esta situación, en base a una petición que comunicó la Long Covid Aragón al Gobierno en el mes de junio.