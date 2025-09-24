Así son los complejos de ocio que el futuro gestor del Parque de Atracciones de Zaragoza tiene en Argentina

El Parque de Atracciones de Zaragoza cambiará su aspecto a partir del próximo año, pero no de manos. Al menos, no totalmente. La familia Morte, gestora del complejo de ocio desde 1972, ha sido la única en presentarse al concurso, de la mano del grupo inversor de capital argentino Fenix Entertainment, dirigido por el empresario Marcelo Figoli, también conocido por ser dueño del Burgos CF y por ser o haber sido el promotor de artistas como Shakira, Queen, Pavarotti o Luis Miguel, entre muchos otros.

En cambio, su desembarco en la capital aragonesa será el primero que su empresa matriz haga en Europa con un parque temático. Un campo que, eso sí, no le es desconocido. En Argentina, su país natal, cuenta con varios complejos de ocio en los que los zaragozanos pueden fijarse para intentar hacerse una idea de cómo podría ser el futuro Parque de Atracciones de Zaragoza, cuyos detalles aún se desconocen.

El principal es el Parque de la Costa, en la ciudad de Tigre. Se trata de un recinto de 14 hectáreas que cuenta con un millón de visitantes anuales, siendo uno de los punteros del país. En él se incluyen también el parque acuático Aquafan y Esports Land, la "arena gamer más grande de Sudamérica", como reivindica la propia web de Fenix. Inaugurado en mayo de 1997, permanece abierto durante 200 días al año.

En el parque hay varias atracciones para todos los públicos, así como espectáculos durante todo el año (cabe recordar que los pliegos de Zaragoza los permiten, pero limitados a 5.000 personas) y espacios gastronómicos. Aquafan, por su parte, abrió sus puertas hace una década y registra 200.000 visitantes al año, con 120 días de disponibilidad. Entre sus atracciones destaca la gran torre de toboganes, la zona de olas e incluso varios jacuzzis.

Por otro lado, en Buenos Aires recuperaron el antiguo zoo, que databa de 1888 y que cerró en 2016. En él también tienen un Museo del Mar y más de 40 edificios declarados como Monumentos Históricos Nacionales. El objetivo de este espacio, denominado Ecoparque, es el de ser un "espacio para la educación ambiental y la conservación de las especies".

Por último, cabe reseñar que Fenix Entertainment está directamente involucrado en el proyecto La Rueda de Buenos Aires, una gigantesca noria de 79 metros de altura, con 36 cabinas climatizadas en las que cabrán 288 personas. Su objetivo es ser una de las más grandes del mundo, inspirándose en el London Eye y en las norias de Singapur o Seattle.