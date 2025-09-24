Estos son los cortes de tráfico que provocarán las obras en la N-122 a su paso por Tarazona

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando un contrato de mantenimiento y mejora de la Red de Carreteras del Estado en las provincias de Zaragoza y Teruel, con una inversión global de 16,79 millones de euros (IVA incluido) y a través del cual se van programando actuaciones en distintos tramos.

En este contexto, recientemente comenzaron los trabajos de rehabilitación en la carretera N-232 a su paso por la localidad zaragozana de Quinto y de la N-234 variante sur de Teruel. Los próximos trabajos programados se van a iniciar mañana jueves 25 a las 7:00 horas en la carretera N-122, en los términos municipales de Grisel, Tarazona y Torrellas, en la provincia de Zaragoza.

En concreto, consistirán en el fresado y reposición de la capa de rodadura y puntualmente de la capa intermedia, así como la reposición de la señalización horizontal; de la carretera N-122, entre el km 81,860 y el 89,800, tramo que incluye la travesía de Tarazona.

Afectaciones al tráfico

Con motivo de estos trabajos, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán las siguientes afecciones de tráfico:

Del km 81,860 al 83,900 por trabajos de fresado y reposición de la capa de rodadura. El jueves 25 y del lunes 29 al martes 30 de septiembre, desde las 7:00 horas hasta las 20:00 horas; y el viernes 26 de septiembre, desde las 7:00 horas hasta las 13:00 horas.

Trabajos en cada uno de los carriles alternativamente, con anulación de uno de ellos al tráfico y regulación del tráfico con paso alternativo mediante señalistas por el carril contrario al que se esté trabajando.

Regulación de los accesos a la carretera mediante señalización y señalistas.

Del km 83,900 al 86,600, por trabajos de fresado y reposición de la capa de rodadura en la travesía de Tarazona. El miércoles 1 de octubre y jueves 2, y del lunes 6 de octubre al jueves 9 desde las 7:00 horas hasta las 20 horas y el viernes 3 de octubre desde las 7:00 horas hasta las 13:00 horas.

Trabajos en cada uno de los carriles alternativamente, con anulación de uno de ellos al tráfico y regulación del tráfico con paso alternativo mediante señalistas por el carril contrario al que se esté trabajando.

Regulación de los accesos a la carretera de las diferentes calles del núcleo urbano, con corte esporádico de algunos de ellos previo comunicado y acuerdo con el Ayuntamiento, mediante señalización y señalistas.

Del km 86,600 al 89,800, por trabajos de fresado, reposición y refuerzo de la capa de rodadura. El jueves 9 de octubre y del lunes 13 al jueves 16 de octubre, desde las 7:00 horas hasta las 20:00 horas; y el viernes 10 y 17 de octubre, desde las 7:00 horas hasta las 13:00 horas.

Trabajos en cada uno de los carriles alternativamente, con anulación de uno de ellos al tráfico y regulación del tráfico con paso alternativo mediante señalistas por el carril contrario al que se esté trabajando.

Regulación de los accesos a la carretera mediante señalización y señalistas.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dichas afectaciones, se habilitará el paso alternativo del tráfico debidamente señalizado como se ha descrito anteriormente.

Las afectaciones durarán hasta la finalización de los trabajos, prevista para el 17 de octubre.