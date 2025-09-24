Zaragoza celebra el otoño con un festival japonés gratuito: juegos, comida y karaoke el próximo domingo.

Zaragoza viaja este fin de semana al lejano Oriente para celebrar la llegada del otoño con un festival japonés gratuito. Los amantes de la cultura nipona y los curiosos en general tienen una cita el próximo domingo, 28 de septiembre, de 16.00 a 20.00 horas, en el Centro Cívico La Jota, con un Ennichi, la fiesta del otoño al estilo de Japón.

El país del sol naciente será el gran protagonista de esta jornada, que contará con numerosos alicientes. En el festival se podrá disfrutar de juegos típicos japoneses, puestos de comida ligera y un escenario con diversas actuaciones. La entrada es gratuita, aunque hay que comprar boletos para jugar (5 juegos por 3 euros). La comida, bebida y productos se abonarán a parte.

¿Qué es un Ennichi japonés?

El Ennichi es una de las festividades más tradicionales de Japón. Se trata de un día de buena fortuna en la cultura nipòna, asociado a una deidad o figura budista, considerado especialmente propicio para visitar templos y santuarios.

En fechas señaladas, como el inicio del otoño, se suelen celebras festivales o ferias con puestos de comida, juegos y venta de artículos. Todo ello en una atmósfera festiva que invita a disfrutar de la gastronomía japonesa y del ambiente cultural.

Una ocasión perfecta para descubrir la tradición japonesa en familia y vivir una tarde diferente sin salir de Zaragoza.