Más de 5.000 estudiantes dan la bienvenida al curso en la Universidad de Zaragoza: "Ha superado todas las expectativas"

La Universidad de Zaragoza ha celebrado este jueves, por primera vez, una "fiesta de bienvenida" a la que han acudido más de 5.000 estudiantes, en un evento celebrado en el campo de rugby del campus San Francisco. Organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, el acto ha comenzado a las 11.00 horas y se ha prolongado hasta las 17.00 horas.

Según han explicado desde la universidad, media hora antes de la apertura "ya había una enorme fila con estudiantes interesados en entrar, descubrir los servicios de la Universidad de Zaragoza y de participar de las actividades programadas". Durante las seis horas en las que se ha prolongado la fiesta, más de 5.000 estudiantes se han acercado a disfrutar de un buen rato de convivencia.

El vicerrector de Estudiantes y Empleo, Miguel Ángel Barberán, ha asegurado que "el evento ha superado todas las expectativas y estamos muy contentos porque ha servido para lo que queríamos, para que se relacionen estudiantes de diferentes centros, de diferentes titulaciones, para que se conozcan y que conozcan la universidad en toda su extensión, no solo la parte académica, sino también lo que los servicios de empleo, deportes, cultura... les pueden ofrecer".

La celebración ha contado con música en directo, concursos, sorteos y merchandising. Al entrar, los estudiantes recogían un pasaporte para sellar en los estands de los servicios de la universidad y canjear en las furgonetas de puntos de comida y bebidas sin alcohol.

La respuesta ha sido "muy positiva" y entre los asistentes había estudiantes "de todas las titulaciones y campus", según la universidad. De hecho, alumnos de Huesca y Teruel se han desplazado para conocer en qué consistía, ya que esta Fiesta de Bienvenida se va a celebrar también el 1 de octubre en Huesca, en la entrada del pabellón Río Isuela (de 12:00 a 16:00 h), y el 8 de octubre en Teruel, en el vampus de Teruel (de 12:00 a 16:00 h).

"Con estos encuentros se pretende facilitar la integración de los estudiantes, fortalecer el espíritu universitario en todo el territorio aragonés y descubrir las numerosas actividades y servicios que presta la Universidad de Zaragoza", concluyen desde el campus.