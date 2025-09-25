Las bajas de trabajadoras en residencias de mayores en Aragón aumentan un 15% en dos años

Las residencias de tercera edad aragonesas están viviendo una "saturación física y psicológica" en su trabajo durante los últimos años, lo cual ha hecho que las bajas laborales hayan aumentado un 15% en dos años, así lo plasma UGT Aragón en su informe de análisis de ratios de personal en residencias de mayores y gestión privada en Aragón. Esta situación de "precariedad" afecta a más de 13 mil trabajadores (sobre todo mujeres) en unos 500 centros en toda la comunidad, la mayoría gestionados por empresas privadas externas, tal y como apunta el informe.

A esto hay que añadir que gran parte de estas trabajadoras son de mediana edad o mayores, ya que los más jóvenes optan por abandonar estos puestos debido a las condiciones expuestas y deciden trabajar en el ámbito sanitario, según ha dicho Angélica Mazo, vicesecretaria de UGT Aragón.

Una media de edad elevada sumada a un "esfuerzo físico desmesurado" provoca que las trabajadoras de estos centros acaban "quemadas y sobrepasadas", incluso, según Mazo, algunas tienen que ir "medicadas" a trabajar. Ciertas situaciones o experiencias fueron o han sido denunciadas a UGT, así lo confirma el sindicato, lo cual ha acarreado represalias hacia ellas. "Ya sea por medio de sanciones o amonestaciones. Esto provoca mucha presión y miedo en aquellas trabajadoras que hayan denunciado estas condiciones en las que les ponen su empresa" declara la representante de UGT.

Otro punto que destaca es la "carrera contrarreloj" en la que participan muchas trabajadoras en el cuidado de los mayores, en este caso las que los tratan más directamente, las gerocultoras. Les ayudan entre otras cosas a comer, a caminar, a levantarse o a acostarse, es decir, a sus necesidades más básicas.

En el análisis consta que una gerocultora tiene de media unos 8/9 minutos para levantar a un usuario y unos 5/6 para acostarle, esto debido a que son la mayoría residentes de alta dependencia o de movilidad reducida (grados II y III) y se encuentran sobrepasados en cuanto a usuarios.

Una normativa "no aplicada"

Ante este panorama, Angélica Mazo ha revelado que las condiciones en las que se está desarrollando la actividad en estas residencias, con especial enfoque en el ratio de personal, están bajo una normativa "completamente obsoleta" de hace más de 33 años (Decreto 111/1992).

La vicesecretaria recalca y pide a las instituciones que se aplique una resolución estatal, según el sindicato de "obligado cumplimiento", que imponía unas condiciones mínimas de personal en estos servicios a todas las comunidades autónomas y que data del 28 de julio de 2022.

Mazo destaca que las autonomías tenían hasta el 31 de diciembre de 2023 para aplicar este recurso, pero en Aragón, visto que ni se aplicó ni se eliminó el decreto del año 1992, este sigue permitiendo a las empresas mantener las condiciones de aquel entonces. La representante de UGT sospecha que sea una "estrategia de las empresas privadas" para salir ganando económicamente hablando. "Este sector debe dejar de ser un negocio, tiene que ser un servicio comunitario", concluye Mazo.