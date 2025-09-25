Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zaragoza se convertirá en el epicentro de la investigación de los sarcomas en octubre

El XXIII GEIS International Symposium reunirá a expertos de este raro cáncer en el CaixaForum

CaixaForum Zaragoza

CaixaForum Zaragoza / Ramón Comet - Europa Press

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El próximo 3 de octubre de 2025, el CaixaForum Zaragoza será la sede del XXIII GEIS International Symposium, organizado por el Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS). El encuentro reunirá a expertos nacionales e internacionales de referencia, pacientes y asociaciones, convirtiendo a Zaragoza en el epicentro de la investigación y la atención multidisciplinar de los sarcomas, un tipo de cáncer poco frecuente que afecta a huesos y tejidos blandos.

La inauguración contará con la presencia de José Luis Bancalero Flores, consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, junto a los doctores Javier Martínez Trufero y Mª Carmen Gómez, del Hospital Universitario Miguel Servet, así como la doctora Claudia Valverde, presidenta de GEIS.

Un programa científico de primer nivel

El programa abordará las últimas novedades en investigación y tratamiento de los sarcomas a través de cinco bloques temáticos, entre otros, la voz de los pacientes, con la participación de asociaciones como FMPJC, APSATUR, ASARGA, VYDA y Asociación Iker, y los retos quirúrgicos y clínicos en sarcomas complejos.

Entre los ponentes internacionales destacan especialistas del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (Nueva York), el MD Anderson Cancer Center (Houston), el Institute of Cancer Research (Londres) o el Istituto Ortopedico Rizzoli (Bolonia).

Noticias relacionadas y más

De forma complementaria, el 2 de octubre, también en CaixaForum Zaragoza, se celebrará el Simposio para Pacientes, un encuentro específico que ofrecerá un espacio abierto de diálogo entre profesionales sanitarios y afectados, con el objetivo de acercar la información, resolver dudas y compartir experiencias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Estas son las tres zonas de Zaragoza donde se probará una novedosa técnica para 'repeler' los grafitis
  2. Félix Tena, de fundar Imaginarium a los bocatas gourmet: 'El nuevo lujo es lo humano
  3. La acequia que se transformó en avenida y el camino que sigue 'regando' Zaragoza
  4. El famoso restaurante de La Magdalena donde comió Bunbury tras su concierto en Zaragoza
  5. La familia Morte es la única que opta a renovar el Parque de Atracciones de Zaragoza
  6. El pueblo templario más espectacular de España está en Aragón y tiene un castillo medieval a más de mil metros de altura
  7. Obras en la estación Delicias de Zaragoza: la llegada de 200 trabajadores de Adif desde el Portillo obliga a reformar sus instalaciones
  8. Paso definitivo para el derribo de la antigua estación del Portillo de Zaragoza: estos son los plazos del traslado a Delicias

Confirmados más detalles de Plaza Park: fecha de apertura, tiendas, restaurantes y hasta un nuevo acceso desde Zaragoza

Confirmados más detalles de Plaza Park: fecha de apertura, tiendas, restaurantes y hasta un nuevo acceso desde Zaragoza

Zaragoza elimina su límite para permitir la instalación de industrias peligrosas cerca de viviendas

Zaragoza elimina su límite para permitir la instalación de industrias peligrosas cerca de viviendas

Primera gran venta completada: Zaragoza adjudica los suelos en Montecanal para 100 nuevos chalés por 15,3 millones

Primera gran venta completada: Zaragoza adjudica los suelos en Montecanal para 100 nuevos chalés por 15,3 millones

Zaragoza se convertirá en el epicentro de la investigación de los sarcomas en octubre

Zaragoza se convertirá en el epicentro de la investigación de los sarcomas en octubre

Las bajas de trabajadoras en residencias de mayores en Aragón aumentan un 15% en dos años

Las bajas de trabajadoras en residencias de mayores en Aragón aumentan un 15% en dos años

La Casa Palestina será hija predilecta de la ciudad pese a los reparos del PP: "Apoyar los derechos humanos es importante, también en fiestas"

La Casa Palestina será hija predilecta de la ciudad pese a los reparos del PP: "Apoyar los derechos humanos es importante, también en fiestas"

La plataforma contra el cierre de Zonas Jóvenes en Zaragoza pide una reunión a Chueca: "Queremos conversar para llegar a un entendimiento"

La plataforma contra el cierre de Zonas Jóvenes en Zaragoza pide una reunión a Chueca: "Queremos conversar para llegar a un entendimiento"

Así serán las nuevas oficinas en la estación Delicias de Zaragoza: 4.500 metros cuadrados en desuso desde 2003

Así serán las nuevas oficinas en la estación Delicias de Zaragoza: 4.500 metros cuadrados en desuso desde 2003
Tracking Pixel Contents