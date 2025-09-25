Zaragoza se convertirá en el epicentro de la investigación de los sarcomas en octubre

El próximo 3 de octubre de 2025, el CaixaForum Zaragoza será la sede del XXIII GEIS International Symposium, organizado por el Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS). El encuentro reunirá a expertos nacionales e internacionales de referencia, pacientes y asociaciones, convirtiendo a Zaragoza en el epicentro de la investigación y la atención multidisciplinar de los sarcomas, un tipo de cáncer poco frecuente que afecta a huesos y tejidos blandos.

La inauguración contará con la presencia de José Luis Bancalero Flores, consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, junto a los doctores Javier Martínez Trufero y Mª Carmen Gómez, del Hospital Universitario Miguel Servet, así como la doctora Claudia Valverde, presidenta de GEIS.

Un programa científico de primer nivel

El programa abordará las últimas novedades en investigación y tratamiento de los sarcomas a través de cinco bloques temáticos, entre otros, la voz de los pacientes, con la participación de asociaciones como FMPJC, APSATUR, ASARGA, VYDA y Asociación Iker, y los retos quirúrgicos y clínicos en sarcomas complejos.

Entre los ponentes internacionales destacan especialistas del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (Nueva York), el MD Anderson Cancer Center (Houston), el Institute of Cancer Research (Londres) o el Istituto Ortopedico Rizzoli (Bolonia).

De forma complementaria, el 2 de octubre, también en CaixaForum Zaragoza, se celebrará el Simposio para Pacientes, un encuentro específico que ofrecerá un espacio abierto de diálogo entre profesionales sanitarios y afectados, con el objetivo de acercar la información, resolver dudas y compartir experiencias.