La Casa Palestina será hija predilecta de la ciudad pese a la abstención del PP: "Apoyar los derechos humanos es importante, también en fiestas"

La Casa Palestina de Aragón será una de las entidades que serán distinguidas durante el pleno de distinciones que tendrá lugar el próximo 4 de octubre en el Ayuntamiento de Zaragoza, justo antes del pregón que dará inicio a las Fiestas del Pilar de 2025. Así se ha ratificado este jueves en otro pleno en el que la izquierda ha vuelto a acusar al PP de ponerse de perfil frente al genocidio llevado a cabo por Israel en Gaza y en el que la derecha ha criticado la politización de un acto de entrega de reconocimientos.

Durante el pleno también se ha aprobado, además de la concesión como hija predilecta a la Casa Palestina, otras tantas distinciones: la Medalla de Oro de la Ciudad para Paloma de Yarza; el título de hijo predilecto para el cuerpo de Bomberos de Zaragoza; el de hija predilecta a la asociación Believe in Art; y el de hija predilecta a Teresa González Campos, presidenta de la entidad antiabortista Casa Cuna Ainkaren que ayuda a madres en situación de vulnerabilidad, una propuesta que también ha salido adelante pese al voto en contra de los dos ediles de ZeC durante un debate que ha endendido los ánimos en el salón de plenos desde primera hora de la mañana.

El portavoz del grupo municipal del PP, Ángel Lorén, ha sido el primero en tomar el turno de palabra. Ha pedido entonces que no se utilicen los nombramientos de los hijos predilectos (cada partido propone a una persona o entidad) "para dividir". "La idea de estas distinciones es celebrar lo que nos une como ciudad. Hay que ser cuidadoso, no nos parece adecuado el nombramiento de la Casa Palestina y por eso nos abstendremos. Pero eso no es desentenderse de la tragedia, es evitar la polarización", ha defendido Lorén.

"Se abstienen ante los derechos humanos"

Unas palabras que han encontrado una respuesta muy contundente por parte de la izquierda, ya que tanto la portavoz de ZeC, Elena Tomás, como la del PSOE, Lola Ranera, han criticado que el PP acuse de intentar polarizar a la sociedad por homenajear "a un pueblo que está sufriendo un genocidio". "Creemos que apoyar los derechos humanos y criticar el genocidio del pueblo palestino es importante también durante las Fiestas del Pilar. Abstenerse de la defensa de los derechos humanos dice mucho de ustedes", ha denunciado la concejala de Zaragoza en Común, formación que ha propuesto a la Casa Palestina para recibir este título.

Por su parte, Ranera ha recordado que el PSOE nunca ha votado en contra o se ha abstenido ante las propuestas de hijos predilectos del resto de partidos. "Y les aseguro que hay algunas que no nos han gustado nada", ha aclarado. Pero la socialista ha explicado que entiende que es "un derecho" de cada formación presentar su propuesta y que eso es ejemplo precisamente "de la ciudad diversa y plural que es Zaragoza". "Ustedes se abstienen ante un genocidio y saben por qué, porque no se pueden separar de Vox. Estuvieron 24 horas dudando qué hacer en esta propuesta porque recibieron un WhastApp de Vox", ha dicho la portavoz socialista.

Finalmente, la Casa Palestina será nombrada hija predilecta de Zaragoza gracias a los votos del PSOE y ZeC, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox. Esta propuesta, eso sí, no ha sido la única que no ha contado con la unanimidad del salón de plenos, puesto que Zaragoza en Común también ha votado en contra de la propuesta de Vox. "Estamos a favor de que se ayude a las madres vulnerables, pero creemos que ese es un deber del Estado, no de una asociación ultracatólica que no cree en el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo", ha defendido Elena Tomás.