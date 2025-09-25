GranCasa impulsa su reposicionamiento con Hablemos de Futuro: un ciclo de podcasts que conecta innovación, cultura y comunidad

GranCasa, centro comercial gestionado por Sonae Sierra y referente del ocio y las compras en Aragón, pone en marcha la iniciativa Hablemos de Futuro: un ciclo de podcasts y encuentros que acompañan la nueva etapa del centro, marcada por la llegada de nuevas marcas y su consolidación como hub de innovación, emprendimiento y comunidad.

La iniciativa arranca en un gran momento para GranCasa, que avanza con su estrategia comercial con la apertura Primark, junto a la incorporación de operadores como Primaprix, Álvaro Moreno, Normal o Casa García. Asimismo, enseñas como Stradivarius, Parfois y Time Road han ampliado su presencia en el complejo, trasladándose a locales más espaciosos y actualizando sus conceptos de tienda, ofreciendo a los visitantes una experiencia actualizada y alineada con las nuevas tendencias de consumo. GranCasa se confirma como motor económico y social de Zaragoza.

Hablemos de Futuro nace con un propósito claro: acompañar esta fase de crecimiento con un espacio de diálogo e inspiración que proyecte al centro y a la ciudad hacia adelante. “GranCasa siempre ha sido parte de la vida de los zaragozanos, pero hoy queremos ir más allá”, afirma Susana Betrán, gerente del centro comercial GranCasa. “Queremos ser un lugar donde se conecten marcas, empresas locales y ciudadanía, un punto de encuentro donde surgen ideas y se fortalecen los vínculos con nuestra comunidad. GranCasa ya no es solo compras: es innovación, ocio, cultura y futuro los 365 días del año”.

Voces que construyen futuro

El programa reunirá a líderes empresariales, expertos en management, referentes en marca personal y representantes del emprendimiento zaragozano. Entre los invitados destacan Mariano Barbed, vicepresidente de CEPYME Zaragoza; Natalia García, subdirectora de Club Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza; María Gómez, especialista en marca personal; Luis Antonio Martín Nuez, presidente de AJE Zaragoza y fundador de la Academia de Inventores; Javier Fernández Aguado, presidente de MindValue, escritor y referente en liderazgo; y Marisa Felipe, coach y experta en desarrollo personal.

Con sus intervenciones, el ciclo vinculará a GranCasa con grandes temas de actualidad: la fuerza de las pymes en la economía local, el impacto de la innovación y el talento joven, el papel de la marca personal en los negocios, el liderazgo en entornos cambiantes o la importancia de la autenticidad y los valores en la empresa.

El ciclo estará moderado y presentado por el periodista aragonés Enrique Labiano, con amplia trayectoria en medios de la región.

Hablemos de Futuro se celebrará en la Plaza Central de GranCasa y será un ciclo de podcasts gratuitos y abiertos al público, consolidando al centro como un espacio de encuentro, cultura y comunidad.

Agenda y programa completo Hablemos de Futuro

Viernes 26 de septiembre

18:00 – 18:50 | María Gómez , Experta en marca personal: “Autenticidad y propósito: la marca personal con impacto real en el mundo empresarial”

, Experta en marca personal: “Autenticidad y propósito: la marca personal con impacto real en el mundo empresarial” 18:50 – 19:40 | Susana Betrán, Gerente de GranCasa, y Natalia García, Subdirectora de Club Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza: “GranCasa y la economía de Zaragoza: innovación local con proyección global”

Jueves 2 de octubre

18:00 – 18:50 | Luis Antonio Martín Nuez, Presidente de AJE Zaragoza y fundador de la Academia de Inventores: “De inventor a empresario: un viaje para inspirar a nuevas generaciones”

18:50 – 19:30 | Susana Betrán, Gerente de GranCasa: “GranCasa: más allá de las compras. Cultura, ocio y experiencia los 365 días del año”

Viernes 3 de octubre