Obras en la estación Delicias de Zaragoza: la llegada de 200 trabajadores de Adif desde el Portillo obliga a reformar sus instalaciones

El aspecto ferroviario de Zaragoza va a cambiar en los próximos años. Y no solo a nivel urbanístico, donde hay previstas actuaciones que van desde la reurbanización del triángulo del Portillo hasta el impulso definitivo al Barrio del AVE, sino que en lo meramente operativo también sufrirá algunas modificaciones. Para empezar, directamente relacionado con las obras del Portillo, las dependencias que aún tiene en funcionamiento Adif en la antigua estación homónima se trasladarán a la intermodal de Delicias. Lo harán de forma escalonada, concluyendo en 2029, con una operación que supondrá la mudanza de 200 trabajadores de la empresa pública.

En ese sentido, la antigua terminal del Portillo no será la única en recibir máquinas durante el próximo lustro, ya que Delicias debe prepararse para la llegada de ese contingente de trabajadores, que se ubicarán en los tres módulos del vestíbulo de llegadas, desocupados y sin uso desde la inauguración de la estación intermodal hace más de dos décadas. El número exacto de trabajadores necesarios para los espacios que se habilitarán en Delicias es de 197, sin contar las contratas de seguridad, limpieza y mantenimiento.

Cerca de 200 empleados que se dedicarán a tareas administrativas y, sobre todo, operativas. No en vano, conviene recordar que el control de tráfico centralizado (CTC) del Portillo se mudará a Delicias, y eso incluye las instalaciones del Puesto de Mando de Circulación de Líneas Convencionales, el Puesto Central de Telemando de Energía y la Sala de Telecomunicaciones. Asimismo, se incluirán entre sus atribuciones los nodos de Barcelona, que ahora no se gestionaban desde Zaragoza.

La operación para dicho traslado ya está en marcha, aunque todavía en una fase primigenia. En estos momentos, la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad ha encargado la redacción del proyecto constructivo que se centrará en la reforma integral de los tres módulos donde irán estas instalaciones, en el vestíbulo, así como de una parte del primer sótano de aparcamientos, cerca de estos tres cubos, que están interconectados por una pasarela. En total, suman cerca de 4.500 metros cuadrados útiles en planta y más de 800 en el sótano, donde irán los almacenes, los vestuarios y el archivo.

Vista aérea del triángulo del Portillo, con la vieja estación homónima a la derecha. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Pero la puesta a punto de estos espacios no se quedará ahí, ya que Adif aprovechará para llevar a cabo una serie de intervenciones en la envolvente del edificio de viajeros, incluyendo las fachadas del mismo y la cubierta de los tres módulos a reformar. Esta última actuación correrá a cargo de Adif Alta Velocidad y servirá para que la estación intermodal Delicias se ponga al día respecto a la normativa vigente.

Este primer proyecto deberá coordinarse con la redacción de iniciativas posteriores en el tiempo pero directamente relacionadas, como la propia reposición de las instalaciones del CTC que ahora se ubican en el Portillo, la subsanación de patologías que se detecten tanto en las cubiertas como en el sistema de evacuación de aguas e incluso la futura instalación de 21 estaciones con placas solares, que tendrán el objetivo de convertir la estación en un edificio sostenible y con un consumo de energía "casi nulo".

Reurbanizar el Portillo y centralizar las operaciones

Con la reforma de estos tres módulos se dará respuesta a dos situaciones. Por un lado, el vaciado de la antigua terminal de cercanías del Portillo permitirá despejar el camino para una futura demolición, que iniciaría en 2028 y debería estar concluida en 2029, con todo el personal ya en Delicias.

Esa es la intención, al menos, de Adif, que se extiende hasta los pliegos publicados por ZAV para redactar el traslado de las dependencias, donde se reconoce que uno de los objetivos de la mudanza, además de "mejorar la funcionalidad ferroviaria y las condiciones urbanas de Zaragoza", es "liberar los suelos actualmente ocupados por la estación (del Portillo) para su posterior urbanización".

En cualquier caso, el derribo de este histórico edificio todavía no está decidido al 100%, e incluso ha habido tanteos entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza con Adif para conservarlo, aunque esas conversaciones están en una fase muy inicial.

La segunda situación que solventará el traslado será, precisamente, la de centralizar las operaciones ferroviarias de la ciudad en el mismo edificio (Delicias), ocupando además un importante espacio que nunca se ha habilitado y que tiene cientos de metros cuadrados desaprovechados.