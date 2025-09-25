La odisea de ir y volver en bus hasta Plaza para trabajar: "Pierdo tres horas al día y encima no hay ninguna seguridad"

Son las 5.00 de la mañana y decenas de personas hacen fila en la calle Violante de Hungría, frente al Auditorio de Zaragoza. Son personas que trabajan en la plataforma logística de Plaza y que cogen el autobús 501 para poder llegar hasta su puesto de trabajo. Algunas llevan más de media hora esperando aunque saben que el autobús parte a las 5.20 horas. ¿Por qué llegan con tanto tiempo? "Porque si no no cabes", zanja una usuaria, de nombre Julia.

"Yo me tengo que levantar a las 3.00 de la mañana. Vivo en César Augusto y tengo que ir hasta Violante de Hungría. Llego a la parada a las 4.15, con más de una hora de tiempo, y aún así prácticamente, ningún puedo puedo sentarme. Es una odisea, vamos casi todos de pie, apretadosm sin cinturón y casi sin poder agarrarte. Parece mentira", explica la mujer, que en realidad no responde al nombre de Julia porque prefiere permanecer en el anonimato.

Así de lleno va el bus 501 hasta Plaza. / SERVICIO ESPECIAL

Ella es de Colombia y, entre risas, cuenta que el autobús de la línea 501, que gestiona el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, le recuerda más a un autobús "de los que hay" en su país. "Yo creía que en Europa estas cosas no pasaban. Algún día ocurrirá una desgracia porque a la mínima que haya un golpe todos nos iremos al suelo", explica.

Inseguridad

La situación se da día a día. A lo incómodo que se hace el trayecto en un bus que va a rebosar se unen las esperas a la intemperie en mitad de la calle en plena noche, que ahora que ha llegado el frío se hacen si caben más largas. Y todo para poder ir a trabajar. "Se hace una fila que llega desde la marquesina hasta doblar la esquina. Hay veces que hay conflictos por el turno", cuenta Julia.

Eso por la noche, por el día lo malo es el calor y también dentro del bus, porque aunque el aire acondicionado esté encendido -"que está muy flojo", el hecho de que el vehículo vaya a rebosar hace que no se note. Las filas se reptien no solo de madrugada, también cuando ha salido en sol en cada una de las salidas del bus que coinciden con los turnos de las grandes empresas de Plaza. "Vamos como cuatro veces más personas en el bus de lo que deberíamos", calcula la mujer.

A la incomodidad y la inseguridad se suma la pérdida de tiempo. "Puedo gastar unas tres horas al día entre ir y volver del trabajo. Es una odisea. Y si ir nos toma tiempo, regresar es peor. Hay un único autobús y da toda la vuelta hasta llegar al aeropuerto. Puedes estar una hora y media en el bus hasta llegar a la parada de Violante de Hungría. Y después tengo que coger el tranvía hasta mi casa", lamenta esta trabajadora.