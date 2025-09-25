La plataforma contra el cierre de Zonas Jóvenes en Zaragoza pide una reunión a Chueca: "Queremos conversar para llegar a un entendimiento"

"Creemos que ha llegado el momento. Queremos poder conversar con Natalia Chueca educadamente para ver si podemos poner nuestras ideas en común, conversar y alcanzar un consenso". Así se ha pronunciado este jueves una representante de la plataforma SOS Zonas Jóvenes, Jana Mur, quien ha avanzado que el movimiento contra el cierre de estos equipamientos en Zaragoza ha pedido formalmente una reunión con la alcaldesa con el objetivo de "evitar el cierre".

Esta petición se da después del respaldo que SOS Zonas Jóvenes obtuvo el pasado sábado por parte de la ciudadanía. Más de 1.500 personas partieron en una manifestación de la glorieta Sasera contra el cierre de estos equipamientos en una marcha que terminó en la plaza del Pilar, donde llegaron a juntarse, según los datos de los organizadores, hasta 5.000 personas para protestar contra las decisiones del Gobierno municipal del PP en materia de juventud.

"No estamos en contra de la apertura de macrocentros como La Azucarera y El Túnel, pero no entendemos porque esto tiene que suponer el cierre de Zonas Jóvenes en nuestros barrios. Por eso queremos poder hablar con la alcaldesa, de verdad creemos que nos va a dar esa reunión", ha dicho Mur. SOS Zonas Jóvenes, integrada por jóvenes, está respaldada en esta petición por la asamblea de Acción Socioeducativa, que representa a los trabajadores de estos equipamientos, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar) y la Federación de Barrios.

"La alcaldesa tiene que responder"

Y es que según han recordado en un comunicado por parte de estas organizaciones, la manifestación de este sábado no ha sido la única muestra de rechazo al anunciado cierre de Zonas Jóvenes. El salón de plenos también acogió un convulso pleno en el que participaron varios jóvenes afectados por los cierres y, previamente, ha habido movilizaciones en Valdefierro, Parque Goya, Santa Isabel y Arrabal.

"El éxito de las convocatorias contra el desmantelamiento de los servicios de juventud demuestran que las Zonas Jívenes no son un asunto sectoria, sino un problema de ciduad que afecta a todos los ciudadanos y ciudadanas. Y, ante esta situación, las entidades convocantes opinan que es la alcaldesa la que tiene que responder y dar soluciones efectivas ya que Ruth Bravo, concejala de Juventud, sigue enrocada en una posición de bloqueo ante las reivindicaciones de una parte importante de la sociedad zaragozana", han manifestado.