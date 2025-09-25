Confirmados más detalles de Plaza Park: fecha de apertura, tiendas, restaurantes y hasta un nuevo acceso desde Zaragoza

Plaza Park Zaragoza avanza con paso firme y ya cuenta con un calendario definido para convertirse en uno de los grandes referentes comerciales y de ocio de Aragón. El nuevo complejo, que supondrá una inversión global de 56 millones de euros, abrirá sus puertas en el primer trimestre de 2027, consolidando su papel como motor económico y social para la ciudad y su entorno metropolitano.

La parcela sur, en funcionamiento desde 2008, se encuentra en plena transformación con la llegada de nuevos operadores. Bricodepot y el restaurante La Tagliatella ya se encuentran en fase de obras y abrirán en el primer semestre de 2026, reforzando una oferta comercial que ya incluye McDonald’s, KFC, Family Cash, el centro multiocio Ozone y la sala Pause&Play.

Parcela norte: inicio de las obras y nueva oferta

El gran desarrollo de Plaza Park Zaragoza se concentra en la parcela norte, donde este año se prevé la concesión de la licencia de demolición solicitada al Ayuntamiento. A partir de ese momento, se iniciará un proceso de transformación que abarcará 2026 y parte de 2027, con la demolición del antiguo edificio y la construcción del nuevo parque comercial, además de la reforma de las áreas de ocio y restauración que se mantienen.

En esta misma parcela, Costco opera con gran éxito desde septiembre de 2025, actuando como locomotora del complejo. Además, ya están abiertos dos nuevos restaurantes en formato free standing: Burger King y Popeyes, que se suman al mix de operadores de primer nivel.

Largas colas y mucha expectación en la apertura de Costco en Zaragoza / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Comercialización avanzada y gran interés de operadores

La comercialización del nuevo parque, liderada por ERV Link, se encuentra en una fase muy avanzada. Con acuerdos ya cerrados y un alto interés por parte de marcas nacionales e internacionales, la oferta de Plaza Park Zaragoza estará compuesta por un mix comercial y de ocio de primer nivel, adaptado a las nuevas tendencias de consumo y con locales de entre 400 m² y 4.000 m².

En este sentido, Sharon Fernández-Cavada, socia de ERV Link, señala: “Estamos muy satisfechos con la respuesta de los operadores, que está superando nuestras previsiones iniciales. Plaza Park Zaragoza se perfila como un proyecto único en Aragón, con una propuesta comercial y de ocio capaz de atraer tanto a los vecinos de Zaragoza como a visitantes de toda la región. Nuestro objetivo es ofrecer un espacio prémium, sostenible y con experiencias diferenciales para el cliente”.

Mejora de accesos y conectividad

Otro de los grandes hitos en marcha es la mejora de accesos. Ya está operativo el nuevo acceso directo a Costco, que conecta con las medianas superficies comerciales. Además, se ha aprobado un nuevo acceso desde Arcosur, cuyo inicio de obras está previsto para principios de 2026. Esta conexión facilitará la llegada directa de miles de vecinos al complejo y reforzará su integración en el entorno urbano.

Así quedará Plaza Park / PLAZA PARK

Impacto económico y social

La construcción y puesta en marcha de Plaza Park Zaragoza supondrá un importante impulso económico para la ciudad y su área metropolitana. Se estima la creación de cientos de empleos directos e indirectos durante la fase de construcción, mientras que laapertura del complejo generará más de 1.000 puestos de trabajo estables en sectores como comercio, hostelería, ocio y servicios.

Además de su impacto en el empleo, el proyecto contribuirá a dinamizar el tejido comercial local, atraer nuevas marcas de referencia y consolidar a Zaragoza como un destino de compras y ocio a nivel regional. Para los vecinos, la llegada de nuevos operadores, la mejora de accesos y el refuerzo de servicios supondrán más opciones de consumo y una mayor calidad de vida.

Así quedará Plaza Park / PLAZA PARK

Apertura en 2027

Con todos estos hitos en marcha, Plaza Park Zaragoza tiene ya fecha definitiva de apertura: primer trimestre de 2027. Se consolida así como un nuevo referente económico, social y comercial que marcará un antes y un después en el sector retail de la capital aragonesa.