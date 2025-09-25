Primera gran venta completada: Zaragoza adjudica los suelos en Montecanal para 100 nuevos chalés por 15,3 millones

El Ayuntamiento de Zaragoza está a punto de completar la primera de las tres grandes ventas de suelo público para vivienda libre. Así lo ha anunciado este jueves el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, quien ha explicado que los suelos de Montecanal, en los que irán 100 nuevos chalés, va a ser adjudicado en los próximos días a la comunidad de bienes formada por las constructoras Ebrosa y Fedisa por 15,6 millones de euros (IVA incluido), una cantidad ligeramente superior al precio base.

En estos suelos residenciales irán esas 100 unifamiliares, aunque el número final dependerá del proyecto que presenten las adjudicatarias. Mientras, todavía quedan disponibles suelos para 42 VPO, que irían en una licitación aparte o que podría impulsar el ayuntamiento (similar a la operación en los depósitos Pignatelli), así como dos suelos para equipamientos. "Después de hacer los deberes con la vivienda pública, seguimos trabajando para desarrollar al máximo los suelos para vivienda libre", ha especificado Serrano.

De hecho, la sociedad liderada por Ebrosa fue la única interesada en concurrir al contrato, el menos polémico de los tres por los que el consistorio espera recaudar más de 70 millones de euros. Esta operación urbanística, de hecho, fue anunciada junto a la de Vía Hispanidad. Entre ambas, el ayuntamiento esperaba recaudar 67 millones, 50 en las parcelas del skate park y 17 en Montecanal, que finalmente serán esos 15,3 que, eso sí, están dentro de lo presupuestado.

Mientras, la operación de Vía Hispanidad sigue en stand by. Los técnicos municipales todavía no han terminado de contestar a las cerca de 2.000 alegaciones vecinales, que han sido rechazadas. La asociación Pirulí. Por un Urbanismo Justo, creada ad hoc, ya anticipó que recurrirá a los tribunales para paralizar la modificación aislada del PGOU que se aprobó en el pleno. Y a su vez, desde Urbanismo trabajan en una propuesta más moderada, que supondría reducir las viviendas (ahora se permiten hasta 470, con una gran torre de 22 plantas) y, por tanto, los ingresos para las arcas municipales.

La tercera y última gran venta es la de Alumalsa, en San José, actualmente en proceso de licitación y por la que se esperan recaudar unos 8 millones de euros. Con estas tres operaciones, si se cierran con éxito, el actual Gobierno de Chueca habrá multiplicado por 12 sus ingresos por esta vía respecto al mandato pasado, de Jorge Azcón, donde la única gran operación fue la de los depósitos Pignatelli.