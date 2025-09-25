Así serán las nuevas oficinas en la estación Delicias de Zaragoza: 4.500 metros cuadrados en desuso desde 2003

Son cerca de 4.500 metros cuadrados de superficie útil y llevan deshabitados más de dos décadas, desde 2003, cuando se inauguró la estación Delicias de Zaragoza. Pero ahora, con el traslado de las dependencias ferroviarias de Adif desde la antigua terminal de cercanías del Portillo, que incluyen a cerca de 200 empleados, los tres módulos ubicados en el vestíbulo de llegadas de la intermodal sufrirán un lavado de cara integral.

Tanto es así que su distribución ya está definida de antemano en el anteproyecto elaborado hace años por Adif, con cinco alturas habilitadas para acoger oficinas administrativas y operativas (el control de tráfico y la base del servicio itinerante de circulación), además de un sótano. En la planta baja, en el módulo 2 (el central) se ubicarán la recepción y los ascensores, ya que los otros dos cubos ya están ocupados por dependencias de terceros, aseos y escaleras de evacuación.

En la primera planta se concentrarán los principales espacios sociales y de servicios comunes. En el módulo 2 estarán los lugares públicos (comedor, sala de reuniones para 20 personas, etc.), mientras que en el 1 y el 3 se situarán las áreas de formación (3 aulas, sala de presentaciones y simuladores) y las dependencias sindicales, respectivamente. En la segunda planta habrá, sobre todo, despachos, salas de reuniones más privadas y el gabinete sanitario y psicológico, estos últimos en el módulo 3.

La tercera altura será eminentemente administrativa, con las gestoras de conservación y mantenimiento ocupando dos de los módulos. Y en la cuarta y última planta estarán habilitadas la gestión de la circulación y de la capacidad, con espacios tanto operativos (el centro del control de tráfico) como administrativos.

Mientras, la parte que se reforme del sótano, con más de 800 metros cuadrados útiles, será para el archivo, los almacenes y los vestuarios. Los tres edificios, que en total tienen construidos en torno a 5.400 metros cuadrados, están conectados entre sí por una pasarela abierta.