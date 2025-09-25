Los trabajadores de las residencias, al límite: "No hay cuerpo que aguante esto"

Adela (nombre ficticio), de 57 años, lleva casi 30 en la plantilla de trabajadores de la Residencia San Sebastián, en Mallén, y según comenta la situación de precariedad que están viviendo sus más de 25 trabajadores es "insostenible". Ahora mismo ha dejado el puesto, pero a sus espaldas lleva más de 15 años como gerocultora en este centro del municipio zaragozano en el que todos sus trabajadores son mujeres. "Tenía alrededor de una hora para levantar a siete residentes", comenta que esto fue lo que le dejó la espalda "destrozada" y con el paso del tiempo le empujó a solicitar un cambio de puesto en la empresa, de cuidadora a empleada de la limpieza.

En cuanto al esfuerzo físico y mental que supone ser gerocultora asegura que "no hay cuerpo que aguante eso". En parte viene dado por la prisa y la presión que sufren, un ejemplo que pone es que a pesar de tener grúas capacitadas para levantar a los usuarios, es mejor hacerlo "a pulso" porque incluso ahorran más tiempo,

La falta de personal es otro de los problemas, de hecho esta tarbajadora asegura que a día de hoy en la Residencia San Sebastián están bajo mínimos, debido a que muchas compañeras está de baja, icluida ella. El personal de la plantilla está compuesto por dos cocineras, cuatro empleadas de la limpieza y más de veinte gerocultoras.

"Es un trabajo con complejo de esclavitud"

"La situación y la empleabilidad sigue igual o peor que cuando llevaba pocos años, pero llega un punto que cansa", comenta la empleada. "Prometieron muchos cambios para después de la pandemia, estuvimos todas las jornadas sin parar y así seguimos, nadie ha hecho nada", lamenta, afirmando que en pleno 2025 están en un punto que es "para echarse a llorar". "Es un trabajo con complejo de esclavitud. Trabajas 24/7 entre semana, sábados, domingos y festivos con un salario vergonzoso", expresa Adela, quien está cobrando en la actualidad unos 1.200 euros, lo máximo a lo que se aspira por antigüedad, según dice.

En cambio, según cuenta ella, hay jóvenes que cobran unos 1.000 euros. "La mayoría de la plantilla somos adultos, pero la residencia contrata a jóvenes extranjeros que llegan a España y no les queda otra si quieren ganarse la vida", especifica. Además, muchas veces se les dificulta la tarea ya sea porque esta juventud entra sin formación o por problemas con el idioma. A ojos de ella, "cualquiera que pasa por una entrevista aquí, entra". "Ya más tarde, todos acaban marchando. Los de aquí se van a la fábrica, que comparan salarios y qué van a hacer, el dinero les llama", concreta Adela.

Actualmente lo que hacen falta son trabajadores, porque usuarios van a tener siempre dado que "el tiempo pasa y la gente se va haciendo mayor y más dependiente", comenta esta empleada. Adela solo espera que las recientes quejas de UGT hagan efecto. Quejas en las que piden que se aplique el "mínimo obligatorio" en las ratios de personal en todas las residencias de España, mediante la aplicación de la resolución de julio de 2022 que mofica estas condiciones laborales y que se tendría que estar poniendo en práctica en Aragón desde finales de 2023.