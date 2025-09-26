CSIF denuncia que el desmantelamiento del Portillo va a perjudicar "gravemente" a los trabajadores de Correos y al servicio

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que el inminente desmantelamiento del edificio del Portillo (dentro de una gran operación urbanística en la zona) va a perjudicar gravemente a los trabajadores y al servicio de Correos. Queda poco más de un mes para el desmantelamiento de las dependencias de Correos que hay ahora en el Portillo. Las consultas de la comisión negociadora con los sindicatos han terminado sin acuerdo, pero la empresa va a seguir adelante con sus planes.

El edificio acoge una oficina de atención al público, una unidad de reparto y otra de paquetería, que ahora se van a repartir por otras dependencias de Correos en Zaragoza, según los planes de la empresa. Este proceso afecta a 137 trabajadores: 90 que ahora trabajan en el Portillo y otros 47 de otras unidades que también van a ser desplazadas por la reorganización. El 3 de noviembre se hará el traslado. La unidad de paquetería del Portillo se va a trasladar al Centro Automatizado (CTA), en San Juan de Mozarrifar, mientras que la unidad de reparto a pie se va a distribuir entre otras tres oficinas de la ciudad. Además, trabajadores de la unidad de reparto de Los Enlaces se van a trasladar al Actur.

CSIF rechaza estos planes, porque implican el desplazamiento forzoso de la plantilla, incrementan los desplazamientos tanto de los vehículos de empresa como los particulares de los trabajadores, y empeoran el servicio a la ciudadanía. CSIF rechaza el traslado forzoso de trabajadores y la dispersión de los equipos. Y pide una nueva oficina en las Delicias, con atención al público y unidad de reparto, para dar servicio al barrio más poblado de la ciudad.

“El plan de la empresa es perjudicial tanto para los trabajadores como para la ciudadanía. Se van a incrementar los recorridos de desplazamiento de las unidades de reparto, incrementando los riesgos y la fatiga. El barrio de Delicias, el más poblado, se queda sin oficina. Correos va a recibir más de 2 millones de euros por el desalojo del Portillo y podría invertir parte de ese dinero en mejorar sus infraestructuras y las condiciones laborales de sus trabajadores”, afirma Beatriz Pardos, responsable de Correos en CSIF Aragón.