La Aemet lo confirma: así será el tiempo durante las Fiestas del Pilar

Apenas falta una semana para el arranque de las Fiestas del Pilar, y mucha gente que viene a esta festividad esta ya pendiente de si va a tener que coger sudadera, abrigo o incluso paraguas. La Aemet ha confirmado que las temperaturas durante las Fiestas del Pilar se van a mantener o incluso pueden subir un poco. La institución ha tomado referencia el periodo del 3 al 12 de octubre, y al contrario que el año pasado, no se esperan precipitaciones ni para el pregón de fiestas, ni para el día de la Ofrenda de Flores.

"No se observa señales muy fuertes de que pueda haber alguna precipitación muy grande durante esa semana”, explica Arcadio Blasco, delegado Territorial en Aragón de la Aemet, recomienda a los zaragozanos y a aquellos que vayan a venir Zaragoza que estén pendientes de las actualizaciones de la agencia estatal y de los avisos conforme pasen los días.

Es muy pronto todavía, pero se espera que se mantengan o aumenten las temperaturas durante esa semana Arcadio Blasco — Delegado Territorial en Aragón de la Aemet

Refiriéndose al final del mes de septiembre, Blasco confirma que va a haber un ascenso de las máximas en las capitales de provincia que pueden alcanzar los 25ºC. La subida de las mínimas no llegará hasta el domingo, que vendrán acompañadas de una borrasca que puede dejar chubascos y tormentas en zonas de la depresión del Ebro, que se pueden extender al oeste de la comunidad durante el lunes, asegura.

La Aemet también espera que el próximo trimestre previo al invierno sea ligeramente más cálido, lo cual siguela tendencia de los últimos otoños.

El tercer verano más caluroso de aragón

En cuanto al balance de este verano, se ha revelado que ha sido el tercero más caluroso de Aragón de la serie histórica, con una temperatura media de 23,4 grados centígrados (2,1 por encima de la media), esto gracias en gran parte a los 33 días de ola de calor que ha vivido la comunidad. Tan solo ha habido dos veranos con más calor desde 1961, y estos son los de 2003 y 2022. Ha sido un periodo estival cálido y húmedo, con un 12% más de precipitaciones de lo normal, porcentaje inflado debido a épocas de fuertes tormentas e inundaciones como las vividas en los municipios de Azuara y Belchite en el mes de junio.

La asociación meteorológica hace un especial apunte en cómo las olas de calor cada vez se están volviendo más intensas y se alargan más en el tiempo. Las dos registradas este verano comprenden los periodos del 18 de junio al 8 de julio (+2,8ºC por encima de la media) y del 3 al 18 de agosto (+4,2ºC), lo que hace que más de un mes del verano haya pasado con temperaturas extremas. Con este dato, Aragón despide su cuarto verano consecutivo teniendo una temperatura más elevada que la media, no se vive un verano "más frío de lo normal" desde el año 2014.