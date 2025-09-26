La antigua fábrica de Giesa prosigue su transformación: en noviembre comenzarán a construirse los platós de cine

Las obras de rehabilitación de las antiguas naves de Giesa, donde se levantará el futuro Distrito 7, avanzan a buen ritmo, alcanzando el ecuador los trabajos de la primera fase. Se trata de un proyecto estratégico que convertirá este espacio en un polo de vida, talento y oportunidades para toda la ciudad y, muy especialmente, para los barrios de San José, Montemolín y Las Fuentes.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que ha visitado los trabajos de construcción, acompañada del concejal de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, ha subrayado que “cuando digo que Zaragoza está inmersa en una transformación única, estas obras de Giesa son un claro ejemplo de ello”; recordando que la actuación ha permitido poner fin a dos décadas de abandono y dar comienzo a una etapa de regeneración urbana sin precedentes.

Las obras de la primera fase ya han superado su ecuador, tras la ejecución de trabajos de demolición, aislamiento, cerramientos y cubiertas. Según ha explicado Chueca, “el calendario avanza según lo previsto: la primera fase en la que nos encontramos finalizará en marzo de 2026, el siguiente hito será en noviembre cuando comenzaremos a levantar los platós, y si todo marcha conforme al plan, la obra estará terminada en el último trimestre de 2026”.

18,4 millones de inversión

Este proyecto supone una inversión de 18,4 millones de euros, de los cuales tres millones proceden de fondos europeos Next Generation. En palabras de la alcaldesa, “esta apuesta refleja no solo el compromiso del ayuntamiento con este espacio, sino también la confianza de Europa en la capacidad de Zaragoza para liderar proyectos estratégicos y transformadores”.

Distrito 7 no es solo una rehabilitación al uso, sino un proyecto de ciudad que permitirá levantar un ecosistema audiovisual único en España, con tres grandes platós de rodaje, espacios auxiliares y una plaza-backlot concebida tanto como escenario al aire libre como espacio de convivencia para el vecindario. Natalia Chueca ha destacado que “Zaragoza ya ha sido escenario de 145 producciones, y Distrito 7 nos permitirá atraer más rodajes, más empresas y más talento, situándonos en el mapa audiovisual internacional”.

Pero además del sector audiovisual, el proyecto tendrá un impacto directo en los barrios de San José, Montemolín y Las Fuentes, integrando empresas, emprendedores, estudiantes, creadores y entidades culturales. En el complejo convivirán espacios como la Filmoteca de Zaragoza con otros pensados para la vida cotidiana, como un bar de servicio a la zona que reforzará el carácter de punto de encuentro.

La alcaldesa también ha recordado que junto a este desarrollo se están construyendo más de un centenar de viviendas asequibles en las inmediaciones, que facilitarán el acceso a la vivienda y se integrarán de manera natural en la regeneración urbana. “Cuando hablamos de dar vida hablamos también de vivienda, porque no queremos un proyecto aislado, sino un espacio que crezca en armonía con sus barrios”, ha señalado la primer edil.

“Distrito 7 no es solo una obra ni siquiera un gran proyecto cultural o audiovisual, es una apuesta por el futuro de Zaragoza, por el futuro de nuestros barrios, por la creación de empleo y por la recuperación de nuestro patrimonio. Es una promesa cumplida que se convierte en realidad y un ejemplo de cómo Zaragoza mejora”, ha afirmado Natalia Chueca.