¿Cuánto cuesta el menú para comer el día del Pilar en Zaragoza?

Las fiestas del Pilar están a la vuelta de la esquina y la hostelería en Zaragoza ya tiene más del 80% de reservas completas para comer el día del Pilar. La cifra irá a más, porque se espera que esta próxima semana se alcance el lleno en muchos restaurantes de la capital aragonesa para el día grande de las fiestas. Así lo asegura Luis Femia, gerente de la Asociación de Cafés y Bares.

El rodaballo y la paletilla de ternasco figuran entre los principales entrantes de muchos negocios para el 12 de octubre, mientras que las torrijas y el manto de la Virgen como los postres más ofrecidos. Pese a la moda del vermú o el tardeo, el propio Femia confirma que comer de menú a precio cerrado es el grueso de la oferta para aquellos que celebren el día del Pilar comiendo fuera de casa.

¿Y cuáles son los precios? La cifra varía según la zona. Alguna de las opciones que hay es La Marula, en la calle Francisco Vitoria. Entre alguno de los platos a elegir están su arroz caldoso o su canelón de rabo de toro para empezar, seguido de la paletilla de ternasco o pulpo a la brasa. Para rematar, está el tradicional manto de la Virgen, entre muchos postres, y cuesta un total de 42,95 euros por persona.

Otro en una calle paralela (Santa Joaquina de Vedruna) es el Restaurante Asador Guetaria, donde por 48 euros se puede comer también un arroz meloso o unos raviolis de gambas, además de también paletilla o cachopo, y de tercer plato una torrija bañada de chocolate blanco o, cómo no, manto.

Plato de paletilla de Aragón con guarnición de patatas y verduras / El Periódico de Aragón

A escasos pasos está La Bocca, donde entre sus más destacados para este día marcado son su buñuelo de carbonara, servido como aperitivo, y su ensalada de setas y langostinos y un arroz meloso como entrantes principales. Si se prefiere carnes, tienen una pieza de ternasco de Aragón con su guarnición de patatas en su jugo, en cambio, para la gente de mar ofecen un lomo de rodaballo con verduras. De postre, torrija caramelizada con chocolate caliente y crème brûlée, lo que hacen en su conjunto un menú de 49,95 euros.

Como última opción, la más céntrica de todas, se encuentra el restaurante Tragantúa Gran Taberna, en la plaza Santa Marta, en pleno Casco Antiguo. Su "Pilara", una croqueta casera de jabugo 5 jotas, y el tomate rosa de Barbastro es de lo más destacado de los entrantes, a parte de sus colmenillas rellenas de foie y salsa de trufa negra, para los más experimentales. De segundo, a elegir uno, están el rodaballo, las cocotxas con gambas, unas carrilleras de jabugo "5 jotas" y su asado de paletilla de ternasco. Para cerrar el menú, tienen los petit-fours: una tarta de chocolate con caramelo y brownie, un canutillo, bombones y una ración de trenza de Almudévar. El precio más diferente al resto de los menús, que saldría a 66 euros por persona (IVA incluido).

Más alejados del centro o en las afueras

Más allá del centro de la ciudad, El Cachirulo no falla otro 12 de octubre, con su menú del día del Pilar a 56 euros por persona. De aperitivo ofrecen con un blini (un tipo de tortita) de trucha marinada y una croqueta de longaniza de Graus a la brasa con gelée (una jalea) de pimientos verdes. De seguido, abren con unas borrajas con pulpo y venere, y de entrantes le seguirán una lubina rellena de firigolla y su clásico ternasco de Aragón asado con patatas panaderas. Para finalizar, no podía faltar manto de la Vírgen del Pilar con melocotón de Calanda y helado de vainilla de Madagascar.

Un salón de comidas del restaurante El Cachirulo en Zaragoza / FABIAN SIMON

A cinco minutos de Plaza Europa, en el barrio del Actur, hay dos opciones que conviven en el mismo edificio. Una de ellas, el restaurante Aura, ofrece a los zaragozanos un menú a precio cerrado de 63 euros, donde además de su yogur de foie y su carpaccio de verduras como entrantes, tienen también dos opciones para quienes prefieren la carne o el pescado, con su rodaballo confitado y su paletilla de ternasco asada al estilo tradicional de plato fuerte. De postre, vuelve a triunfar la torrija brioche con chocolate blanco.

En cambio, en el River Hall Gastro apuestan por otro tipo de cocina con entrantes como su cecina de Wagyu o su pulpo asado sobre gratinado de boniato. De principales varían al resto, con su lubina salvaje con hortalizas o media paletilla de lechal asada con patatas panaderas. Para cerrar el menú, traspasan las fronteras aragonesas para irse hasta el País Vasco y ofrecer una pantxineta de crema pastelera, vainilla de Madagascar y chocolate caliente. Una opción algo más elevada económicamente que llega hasta los 75 euros la comida.

Por último, está la Junquera, con su menú de 58 euros, muy cerca de la urbanización del Realengo, al sur de Zaragoza. Para comenzar ofrecen un canelón de longaniza de Graus con bechamel de borraja y pochas aragonesas de bacalao. Su producto marino principal del menú es la dorada al horno en salsa de calabaza, mientras que su carne es el ternasco asado con patatas panaderas, repetido en la mayoría de los menús. Mientras que el postre vuelve a ser una torrija templada con azúcar y canela, otra opción bastante popular entre los hosteleros.

Algunos de estos restaurantes cuentan con menú infantil de menos complejidad, con unos precios que oscilan entre los 24 y los 30 euros. Destacan entre otros los de La Bocca, La Marula y el Cachirulo, 24,5, 25 y 28 euros respectivamente. Pero eso sí, desde la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza aseguran que la mayoría de negocios hosteleros cuentan con pequeños menús que se adaptan al paladar de los más pequeños.