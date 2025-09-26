Ibercaja ya ha patentado el logo de la nueva Romareda: este es su aspecto
La entidad bancaria aragonesa patrocinará el estadio hasta 2035
El logo del Ibercaja Romareda ya está, oficialmente, registrado. Así lo ha hecho constar la entidad bancaria en la Oficina Española de Patentes y Marcas en los últimos días, con una imagen básica en la que el nombre histórico del estadio se sitúa bajo el del banco de capital aragonés. De esta forma, el futuro campo de fútbol, actualmente en construcción, ya está protegido.
En ese sentido, el pasado 1 de julio Ibercaja y la sociedad mixta Nueva Romareda (ayuntamiento, DGA y Real Zaragoza) anunciaron un acuerdo de patrocinio, a través del naming, por el cual la entidad se comprometía a abonar un mínimo de 10 millones de euros hasta 2035 (que ya ha pagado), que podrían incrementarse hasta los 19 en función del desempeño del club, ya que en caso de ascenso el coste sería más elevado. Este acuerdo se ciñe tanto al campo modular donde juega el equipo estos dos próximos años (Ibercaja Estadio) como a la futura Ibercaja Romareda.
Una construcción que, por el momento, avanza a buen ritmo. El graderío del Gol Sur ya comienza a ser visible y la intención es comenzar con la reconstrucción de las otras tres gradas a mediados de octubre, previsiblemente tras las Fiestas del Pilar. La intención es inaugurarla en junio de 2027. Cabe recordar que el Ibercaja Romareda será una de las sedes del Mundial de Fútbol 2030 que se celebra en España, Marruecos y Portugal.
- Obras en la estación Delicias de Zaragoza: la llegada de 200 trabajadores de Adif desde el Portillo obliga a reformar sus instalaciones
- Estas son las tres zonas de Zaragoza donde se probará una novedosa técnica para 'repeler' los grafitis
- La familia Morte es la única que opta a renovar el Parque de Atracciones de Zaragoza
- Paso definitivo para el derribo de la antigua estación del Portillo de Zaragoza: estos son los plazos del traslado a Delicias
- Así son los complejos de ocio que el futuro gestor del Parque de Atracciones de Zaragoza tiene en Argentina
- Aragón pierde 29 empresas en ocho meses: la mayoría se mudan a Madrid y Barcelona
- Protesta en un colegio de Zaragoza por el conflicto de las extraescolares con la dirección: 'Las familias del Alierta somos el cole
- El pueblo de Aragón con una sola calle que esconde una joya gastronómica: 'Alta cocina con acento rural