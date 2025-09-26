Ibercaja ya ha patentado el logo de la nueva Romareda: este es su aspecto

El logo del Ibercaja Romareda ya está, oficialmente, registrado. Así lo ha hecho constar la entidad bancaria en la Oficina Española de Patentes y Marcas en los últimos días, con una imagen básica en la que el nombre histórico del estadio se sitúa bajo el del banco de capital aragonés. De esta forma, el futuro campo de fútbol, actualmente en construcción, ya está protegido.

En ese sentido, el pasado 1 de julio Ibercaja y la sociedad mixta Nueva Romareda (ayuntamiento, DGA y Real Zaragoza) anunciaron un acuerdo de patrocinio, a través del naming, por el cual la entidad se comprometía a abonar un mínimo de 10 millones de euros hasta 2035 (que ya ha pagado), que podrían incrementarse hasta los 19 en función del desempeño del club, ya que en caso de ascenso el coste sería más elevado. Este acuerdo se ciñe tanto al campo modular donde juega el equipo estos dos próximos años (Ibercaja Estadio) como a la futura Ibercaja Romareda.

Imagen de marca patentada del Ibercaja Romareda. / El Periódico

Una construcción que, por el momento, avanza a buen ritmo. El graderío del Gol Sur ya comienza a ser visible y la intención es comenzar con la reconstrucción de las otras tres gradas a mediados de octubre, previsiblemente tras las Fiestas del Pilar. La intención es inaugurarla en junio de 2027. Cabe recordar que el Ibercaja Romareda será una de las sedes del Mundial de Fútbol 2030 que se celebra en España, Marruecos y Portugal.