Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibercaja ya ha patentado el logo de la nueva Romareda: este es su aspecto

La entidad bancaria aragonesa patrocinará el estadio hasta 2035

Estado de las obras de la nueva Romareda, en una imagen reciente.

Estado de las obras de la nueva Romareda, en una imagen reciente. / Laura Trives

A. A. A.

Zaragoza

El logo del Ibercaja Romareda ya está, oficialmente, registrado. Así lo ha hecho constar la entidad bancaria en la Oficina Española de Patentes y Marcas en los últimos días, con una imagen básica en la que el nombre histórico del estadio se sitúa bajo el del banco de capital aragonés. De esta forma, el futuro campo de fútbol, actualmente en construcción, ya está protegido.

En ese sentido, el pasado 1 de julio Ibercaja y la sociedad mixta Nueva Romareda (ayuntamiento, DGA y Real Zaragoza) anunciaron un acuerdo de patrocinio, a través del naming, por el cual la entidad se comprometía a abonar un mínimo de 10 millones de euros hasta 2035 (que ya ha pagado), que podrían incrementarse hasta los 19 en función del desempeño del club, ya que en caso de ascenso el coste sería más elevado. Este acuerdo se ciñe tanto al campo modular donde juega el equipo estos dos próximos años (Ibercaja Estadio) como a la futura Ibercaja Romareda.

Imagen de marca patentada del Ibercaja Romareda.

Imagen de marca patentada del Ibercaja Romareda. / El Periódico

Una construcción que, por el momento, avanza a buen ritmo. El graderío del Gol Sur ya comienza a ser visible y la intención es comenzar con la reconstrucción de las otras tres gradas a mediados de octubre, previsiblemente tras las Fiestas del Pilar. La intención es inaugurarla en junio de 2027. Cabe recordar que el Ibercaja Romareda será una de las sedes del Mundial de Fútbol 2030 que se celebra en España, Marruecos y Portugal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Obras en la estación Delicias de Zaragoza: la llegada de 200 trabajadores de Adif desde el Portillo obliga a reformar sus instalaciones
  2. Estas son las tres zonas de Zaragoza donde se probará una novedosa técnica para 'repeler' los grafitis
  3. La familia Morte es la única que opta a renovar el Parque de Atracciones de Zaragoza
  4. Paso definitivo para el derribo de la antigua estación del Portillo de Zaragoza: estos son los plazos del traslado a Delicias
  5. Así son los complejos de ocio que el futuro gestor del Parque de Atracciones de Zaragoza tiene en Argentina
  6. Aragón pierde 29 empresas en ocho meses: la mayoría se mudan a Madrid y Barcelona
  7. Protesta en un colegio de Zaragoza por el conflicto de las extraescolares con la dirección: 'Las familias del Alierta somos el cole
  8. El pueblo de Aragón con una sola calle que esconde una joya gastronómica: 'Alta cocina con acento rural

La antigua fábrica de Giesa prosigue su transformación: en noviembre comenzarán a construirse los platós de cine

La antigua fábrica de Giesa prosigue su transformación: en noviembre comenzarán a construirse los platós de cine

Ibercaja ya ha patentado el logo de la nueva Romareda: este es su aspecto

Ibercaja ya ha patentado el logo de la nueva Romareda: este es su aspecto

Nueva venta de suelos en Zaragoza: los terrenos de Alumalsa se adjudicarán por más de 9 millones a Brial

Nueva venta de suelos en Zaragoza: los terrenos de Alumalsa se adjudicarán por más de 9 millones a Brial

El Tubo celebra su fin de semana grande antes de las Fiestas del Pilar: esta es la programación

El Tubo celebra su fin de semana grande antes de las Fiestas del Pilar: esta es la programación

Interior prepara el relevo del máximo responsable de la Policía en Aragón

Interior prepara el relevo del máximo responsable de la Policía en Aragón

Una "segunda vida" en Zaragoza tras el 'perdón' de 388.000 euros: "Hemos salido adelante porque nos queremos mucho"

Una "segunda vida" en Zaragoza tras el 'perdón' de 388.000 euros: "Hemos salido adelante porque nos queremos mucho"

El nuevo centro de salud de Arcosur ya tiene ubicación: así es el primer boceto

El nuevo centro de salud de Arcosur ya tiene ubicación: así es el primer boceto

Los trabajadores de las residencias, al límite: "No hay cuerpo que aguante esto"

Los trabajadores de las residencias, al límite: "No hay cuerpo que aguante esto"
Tracking Pixel Contents