Inaugurado en Zaragoza el Consulado de Mali

Zaragoza ya cuenta con un Consulado Honorario de la República de Mali después de que este viernes, en la sede de la empresa Arajob, en la calle Coso de la capital aragonesa, se hayan inaugurado las instalaciones del mismo. El cónsul honorario es José Luis Tolosana, responsable de Arajob, una empresa pionera en la integración laboral ordenada de personas migrantes mediante contrato, visado y formación específica en origen.

Los representantes, en una foto de familia. / PABLO IBÁÑEZ

Antes del acto, diferentes representantes han sido recibidos en el Ayuntamiento de Zaragoza y también en el Gobierno de Aragón por parte de responsables políticos. La inauguración ha tenido lugar a las 13.00 horas y a ella han asistido el cónsul honorario, José Luis Tolosana; el embajador de Mali en España; y representantes de la asociación de malienses en la capital.

También han acudido miembros de la Policía Nacional de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Zaragoza. El embajador le hizo entrega a la Policía Nacional, en forma de agradecimiento, de un libro.