La mayor cicatriz urbana de Zaragoza ya es "oficialmente" un parque "tres veces más grande que la plaza del Pilar"

Las piezas del puzle urbanístico integrado en el triángulo del Portillo comienzan a encajar. A nivel de planeamiento, este degradado espacio ya se ha convertido "oficialmente" en un parque tras aprobar el Gobierno municipal del PP el proyecto de urbanización definitiva. Se trata de un paso burocrático clave para cerrar la mayor cicatriz urbana de Zaragoza, en el vértice entre Delicias, el centro y La Almozara, tras haberse aprobado este jueves en el pleno el estudio de detalle de la manzana, que permitirá la adjudicación definitiva de las obras, valoradas en 33,8 millones y para las que hay registradas hasta ocho ofertas diferentes.

El plazo de ejecución de los trabajos será de 14 meses, aunque para ello primero debe formalizarse quién los ejecutará, cuestión que sucederá en las próximas semanas. La intención es que las máquinas lleguen al Portillo antes de que acabe el año para poder inaugurarlo a principios de 2027, ya como un gran parque (esta vez, más allá del papel) de 9 hectáreas. Además, lo esperable es que la oferta que resulte ganadora proponga una baja tanto en el precio como en el cronograma.

La transformación total afectará a unas 11 hectáreas, incluidas dentro de un ámbito de actuación que tiene 14. Además de esas 9 que pasarán a ser zonas verdes, se acometerá la reforma integral de las tres arterias que rodean el futuro parque: Escoriaza y Fabro, que pasará a ser una gran avenida conectada con la rotonda de la ciudadanía y con aceras de un ancho similar a las de Independencia, así como un carril bici; y el eje Escrivá de Balaguer-Anselmo Clavé, que absorberá parte del denso tráfico que hoy se desvía hacia el centro por María Agustín y paseo Pamplona.

Uno de los mayores cambios se verá, precisamente, en Escoriaza y Fabro, que pasará del carril único actual a tres carriles, espacios peatonales amplios y la citada ciclovía. Su principal función, que también descongestionará el eje María Agustín-Pamplona (ya se han encargado los estudios preliminares para su reforma a partir de 2027), será conectar la rotonda de la Ciudadanía (hasta la que llegará por la que hoy es la calle Sádaba) con Goya.

Mientras, el parque del Portillo será el tercero más grande de la ciudad tras el Parque del Agua Luis Buñuel y el Parque Grande José Antonio Labordeta, con un espacio "tres veces más grande que la plaza del Pilar", según ilustran desde el ayuntamiento. Contará con 703 árboles (548 nuevos), más de 19.000 metros cuadrados de superficies ajardinadas, cuatro zonas de juegos infantiles, cuatro de deporte y seis áreas de descanso, entre otras cuestiones.