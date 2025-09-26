El Mercado Central de Zaragoza respira: el ayuntamiento adjudica por fin los cerramientos por más de 1,1 millones

El Mercado Central de Zaragoza tendrá, por fin, sus nuevos cerramientos. Tras un largo proceso, que empezó hace años mientras esperaba los informes favorables (es un Bien de Interés Cultural), el ayuntamiento logró por fin, a finales de 2024, sacar a licitación el contrato, valorado en 1,1 millones de euros. En cambio, la licitación quedó desierta y el servicio municipal de Mercados tuvo que ponerse en contacto con la firma Sebastián Arquitectos, redactora de los pliegos, para que actualizase su coste en torno a un 10%.

Tras este incremento se escondían razones como la inflación en el vidrio, de hasta un 40% respecto a 2022, así como otras cuestiones logísticas. El Gobierno municipal del PP, a principios de año, se vio obligado por tanto a mejorar la licitación, dejándola en algo más de 1,2 millones de euros, que incluso supuso introducir una modificación presupuestaria antes de la aprobación definitiva de las cuentas municipales de este 2025. Y, esta vez sí, la obra ha sido adjudicada a la promotora navarra Obras Especiales Edificación e Infraestructuras.

Un proceso que se ha resuelto de una forma, cuanto menos, curiosa, ya que este ligero incremento despertó el interés de hasta otras tres constructoras: Instalaciones y Contratas Tendenera (que no subsanó la documentación administrativa y fue excluida), Rubio Morte y MLN. Aunque, eso sí, el precio final ofertado por Obras Especiales, adjudicataria, registra una pequeña baja respecto a esos 1,2 millones. Concretamente, el cerramiento del Mercado Central supondrá 1,15 millones de euros, casi 100.000 euros menos y muy cerca del precio original de la licitación que quedó desierta en 2024.

En aquel entonces, la intención del Gobierno de Natalia Chueca era que las obras hubiesen empezado a finales de 2024 o principios de 2025 para poder estar concluidas en verano, la época en la que más necesarios son los cerramientos debido a su función climatizadora. Un objetivo que no pudo cumplirse este año pero que sí será posible para el que viene, ya que en las próximas semanas se formalizará el procedimiento y, una vez suceda esto, la constructora contará con cuatro meses para ejecutar los trabajos. Así que, en verano de 2026, los negocios del Mercado Central ya podrán respirar tranquilos.