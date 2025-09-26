Nueva campaña del Volveremos Zaragoza: estos son los establecimientos

La entrada del otoño ofrecerá en Zaragoza una nueva campaña de Volveremos, la segunda de septiembre, que es la segunda también que lanza el Ayuntamiento de Zaragoza con la Asociación de Tiendas de Muebles (ACOMZA) con financiación propia y para la adquisición de artículos en las tiendas asociadas que también forman parte de este programa.

De esta forma, entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre, esta entidad ofrecerá un saldo del 15% de las compras en estos establecimientos de muebles. En total, participan 53 tiendas de este sector, las únicas en las que será posible conseguir saldo en la app para poder después invertirlo en la red de 2.300 negocios que conforman este programa. Esta asociación profesional es la primera que ha propiciado una campaña fruto de la colaboración público- privada.

El concejal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, ha expresado su deseo de que “esta alianza y las que puedan venir en el futuro en Volveremos, refuercen su papel dinamizador de la economía del tejido de pymes y autónomos. Seguimos trabajando para que los usuarios y clientes y también los negocios adheridos puedan sacarle el máximo partido a Volveremos y este tipo de colaboraciones público privadas puntales representan un camino que ya nos ha demostrado su eficacia”.

La asociación logró en marzo del año pasado unas ventas por encima del millón de euros y que generaron casi 67.000 euros de saldo, marcando un hito dentro de la historia de este programa municipal al convertirse en la primera campaña sufragada con fondos privados. Durante 12 días, los clientes pudieron también recibir un saldo correspondiente al 15% del valor de sus compras, con más de 1.000 ventas totales.

Récord en la vuelta al cole

El comienzo del curso escolar representa el momento de retomar las rutinas familiares, con los gastos que conlleva, entre otras cosas, la renovación del material escolar de todo tipo. Para contribuir a que esa cuesta de septiembre tuviera un menor impacto, nació la campaña de La Vuelta al Cole, que desde el año pasado se amplió a todos los negocios adheridos a Volveremos.

En 2025, la campaña que pusieron en marcha el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, con 2,7 millones de euros de saldo disponible, ha generado 18,7 millones de euros en ventas, un 16% más que en 2024, cuando el global ascendió a 16,1 millones de euros. Además, se produjeron casi 196.000 transacciones, 10.000 más que en la edición anterior.

De esta manera, en 2025, una vez cubiertas las dos primeras fases de Volveremos Zaragoza, ya se han producido alrededor de 39.000.000 de euros en tickets en los negocios adheridos, que impactan directamente en la cuenta de resultados de estas pymes y autónomos.

Cabe recordar, además, que el Gobierno de Aragón amplió el presupuesto en Zaragoza en más de 1,5 millones de euros antes de iniciar La Vuelta al Cole, lo que supuso incrementar el montante total para la ciudad hasta los 7.800.000 euros para este año, el más alto de la historia. Al margen del saldo que pudiera generar la campaña de ACOMZA, todavía quedan alrededor de 3.000.000 de euros de fondos municipales y autonómicos por asignar en las campañas hasta final de año, sumado a los casi 3.100.000 euros que los usuarios guardan en los móviles, suman más de 6.000.000 de euros aún por utilizarse en los comercios y que permitirán elevar el resultado final por encima del año anterior, siempre que la redención de saldo se produzca como habitualmente.

Por último, el balance de la última Vuelta al Cole ha permitido rebasar el global de 250 millones de euros desde la puesta en marcha de este programa en Zaragoza capital. En concreto, el total ronda ya los 254.000.000 de euros desde que nació en 2020 como una herramienta de respaldo al tejido de pymes y autónomos de la ciudad durante los meses más duros de la pandemia.