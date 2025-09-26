Nueva venta de suelos en Zaragoza: los suelos de Alumalsa se adjudicarán por más de 9 millones a Brial

Dos de tres. Si en las últimas horas el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, había anunciado que el consistorio estaba a punto de cerrar la venta de los suelos de Montecanal para 100 nuevos chalés por 15,3 millones de euros, la próxima operación urbanística en cerrarse será la de la enajenación de las antiguas parcelas de la antigua fundición de Alumalsa, en el barrio de San José, por más de 9 millones de euros (IVA incluido) que abonará la promotora zaragozana Brial, que ha sido la única en presentarse a la adjudicación.

Así, la polémica operación skate park de Vía Hispanidad (50 millones y 470 pisos libres) sería la única de las tres grandes ventas pendientes de las que quería cerrar el consistorio antes de que acabe el año, aunque no está claro que se cumplan los plazos por la resistencia vecinal, que puede acabar en los tribunales. De hecho, desde el consistorio trabajan en una nueva propuesta más moderada.

De vuelta a los suelos de Alumalsa, en ellos irán un máximo de 106 viviendas libres y su precio final será superior al licitado, que era de 8,7 millones, aunque la cifra exacta, tanto de euros como de pisos, no se conocerá hasta que no se formalice la adjudicación en las próximas semanas. Lo que sí es seguro, salvo fallos en algún trámite que no suelen ser habituales, es que la promotora zaragozana Brial será quien se quede con estos terrenos municipales.

Una vez concluidos todos los detalles burocráticos pertinentes, la promotora deberá abonar, mínimo, el 50% (es decir, a partir de 4,5 millones) antes del 19 de diciembre, y el resto en un solo pago antes del 19 de septiembre de 2025. En el caso de Montecanal, adjudicado a la comunidad de bienes Ebrosa-Fedisa, el ayuntamiento también recibirá el primer pago, un 60% (6,1 millones de euros), antes de que acabe el año.

Por tanto, las arcas municipales tendrán un ingreso en concepto de enajenación de suelos públicos para vivienda libre de un mínimo de 10,6 millones este 2025, una cifra que ya supera a la recaudada por ese mismo concepto durante el anterior mandato de Azcón, cuando solo cerró la operación de los antiguos depósitos Pignatelli, de la que 7,6 millones correspondían al consistorio. En 2026, Montecanal y Alumalsa volverían a reportar más de 10 millones, y al primero aún le quedarían pendientes otros 3 millones para 2027. En total, unos 25 millones de euros por estas dos operaciones.

Zona verde

Los suelos de la antigua Alumalsa se dividen, según el planeamiento urbano de Zaragoza, en dos parcelas distintas, la 4A y la 4B. La primera, en la calle Neptuno, permite un máximo de 62 viviendas; la segunda, en la calle Santa Gema, un máximo de 44. Aunque esos volúmenes pueden variar, ya que lo que se marca es una edificabilidad límite. Es decir, pueden hacer menos pisos, pero más grandes. Además, según el proyecto Brial deberá asumir el coste extra de crear una nueva zona verde pública junto al Canal Imperial.

Conviene recordar que esta operación también tuvo cierto grado de respuesta social, ya que Alumalsa estaba incluida dentro del acuerdo de permuta con la DGA por el solar de la calle Embarcadero, en Casablanca, que ya ha sido transferido al consistorio desde el Pignatelli. Los terrenos de San José iban a acoger 106 viviendas, pero públicas, aunque finalmente se optó por sacarlos del acuerdo que se había cerrado en 2023 y venderlos como libres. Los técnicos de Urbanismo ya estudian otros solares para ofrecer en la bilateral con el Gobierno de Aragón que se convocará, en principio, antes de que acabe el año.