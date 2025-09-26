El nuevo centro de salud de Arcosur ya tiene ubicación: así es el primer boceto

Arcosur tendrá, por fin, su demandado centro de salud. Este fue uno de los anuncios que el presidente de la DGA, Jorge Azcón, hizo el pasado miércoles durante el debate del estado de la comunidad, respondiendo así a las necesidades de un emergente barrio en el que hay espacio para 70.000 habitantes. Un número que ahora todavía está muy lejos, pero que va a seguir creciendo en los próximos años de forma exponencial. Sin ir más lejos, en el mismo debate Azcón dio a conocer el impulso de 1.000 viviendas protegidas en la zona.

El futuro centro de salud, eso sí, no se entendería sin las presiones vecinales de los últimos meses. Primero, a raíz de la elección de un solar que estaba en Arcosur norte, más cercano a Rosales del Canal y bastante alejado de la zona más consolidada del barrio, donde ahora viven casi todos sus vecinos, junto a Valdespartera y la Z-40. Además, era un terreno con dolinas, lo que provocó incluso manifestaciones en las calles. La demanda, que llegó hace tan solo una semana a una comisión en las Cortes de Aragón, era la de contar con otro ambulatorio, "completo", en esa parte más desarrollada.

Y, precisamente, ahí se ubicará. Así se lo ha comunicado ya el departamento autonómico de Sanidad a los vecinos, en una reunión celebrada esta misma semana. El centro de salud se levantará en la confluencia entre las avenidas del Torico, del Cierzo y 21 de junio de 2009, justo encima de la Z-40, y al lado de un nuevo equipamiento que, en este caso, el Ayuntamiento de Zaragoza acaba de anunciar: la futura escuela infantil. Siguiendo las avenidas paralelas, la escena es completada por el skate park del barrio y otro espacio educativo, el CPI Arcosur.

Además, tampoco es casualidad que el próximo desarrollo urbanístico del barrio, la fase 2 Sur (más de 1.600 viviendas), se va a producir justo en la zona este inmediatamente colindante al ambulatorio. Y, entre la parcela donde se levantará y la Z-40, hay una pequeña zona verde que acaba de ser ejecutada en el desarrollo anterior. Es decir, una confluencia urbanística que hace que, cuando se construya el centro sanitario, esté integrado en un ámbito plenamente operativo.

El proyecto

El proyecto dará sus primeros pasos en 2026, con 2 millones de euros reservados por la DGA para hacer el plan funcional, el proyecto de obras, las primeras licitaciones, el movimiento de tierras y la construcción del ambulatorio. Luego, el Ejecutivo autonómico deberá destinar más presupuesto para concluir la construcción, cuyos plazos se conocerán una vez se redacte el proyecto.

Por comparar, uno de los últimos centros de salud construidos en Aragón, el Ramón y Cajal de Huesca, costó más de 7,2 millones de euros. Y la escuela infantil colindante de Arcosur, que será modular y en una parcela mucho más pequeña, ya le supondrá más de 3 millones el Ayuntamiento de Zaragoza. En principio, el nuevo ambulatorio contará con una única planta donde se ubicarán todos los servicios sanitarios. Además, habrá un amplio párquin para vehículos privados.