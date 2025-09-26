La reforma de la calle Pedro Cerbuna de Zaragoza se hará por tramos: estas serán las zonas afectadas, por meses

Una de las principales calles del entorno universitario de Zaragoza, Pedro Cerbuna, sufrirá una reforma integral en los próximos meses. El Gobierno municipal del PP ha aprobado este viernes licitar las obras, que superan ligeramente los 3 millones de euros y que cuentan con un plazo de ejecución de nueve meses. El proyecto transformará este eje viario en todo su trazado, actuando por tramos desde la calle de Violante de Hungría hasta la de Corona de Aragón, lo que suponen 570 metros de longitud y una superficie de 8.550 metros cuadrados.

Para mejorar la movilidad y crear un espacio urbano más amable para el peatón, se ampliarán las aceras y se realizará la plantación de nuevo arbolado así como la construcción de unas bandas ajardinadas en distintos tramos. También se dotará a la calle de nuevo mobiliario para crear zonas estanciales que sirvan para favorecer las relaciones interpersonales de los usuarios.

En concreto, se plantea, con carácter general, una calzada de un único carril de circulación (como el actual), de 3,50 metros de ancho y aceras a distinto nivel de aproximadamente 6 metros de ancho con zonas de estacionamiento junto a la acera de los números pares, si bien eliminando parte de las plazas para ganar espacio para el peatón. Asimismo, se renovará parte de las redes de abastecimiento y de saneamiento de agua retirando las conducciones existentes. En cuanto a la instalación de alumbrado público se van a instalar columnas de 6 metros de altura con luminarias con tecnología LED por su mayor eficiencia lumínica y energética.

El proyecto afectará a toda la calle de Pedro Cerbuna, así como a las intersecciones con las calles Violante de Hungría, Domingo Miral, Andrés Giménez, Menéndez Pelayo, Corona de Aragón y la plaza San Francisco. En todo el trazado, el proyecto se va adaptando a sus dimensiones y elementos, por lo que se dibujan tres secciones distintas en su recorrido.

Los tramos

En el primer tramo, comprendido entre las calles de Violante de Hungría y Domingo Miral, la sección estará compuesta por la acera de los números pares de 4,90 metros de anchura que incluirá una plantabanda de 1,90 metros de ancho; la acera de los impares de 3,85 metros donde se conservará el arbolado existente en alcorques; un carril bici bidireccional de 2,50 metros de ancho, a cota de calzada adosado a la acera de los números pares; y una calzada con un solo carril de circulación de ancho constante de 3,50 metros.

En el segundo tramo, entre Domingo Miral y la plaza San Francisco, la sección estará compuesta por la acera de los pares, que variará su tamaño entre las áreas sin estacionamiento (5,45 metros de anchura con plantabandas) y las áreas con estacionamiento (3,75 metros de anchura); la acera de los impares de 5,45 metros de anchura y que incluirá en algunos tramos una plantabanda; una banda de estacionamiento en ciertos tramos junto a los pares; y se mantendrá la calzada con un solo carril de circulación de ancho constante de 3,50 metros.

Y, en el tercer tramo, entre la plaza de San Francisco y la calle de Corona de Aragón, la sección estará compuesta por la acera de los números pares de 3,80 metros de ancha donde se incluirá plantación de árboles en alcorque; la acera de los impares de 4,10 metros de ancha donde se conservará el arbolado existente; y la calzada de dos carriles de circulación en el mismo sentido que el actual, de ancho constante de 6,90 metros.