El Tubo celebra su fin de semana grande antes de las Fiestas del Pilar: esta es la programación

El Tubo de Zaragoza

El Tubo de Zaragoza / Servicio Especial

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Aunque las Fiestas del Pilar están a la vuelta de la esquina y eso ya se nota en muchos puntos de Zaragoza, la capital aragonesa se prepara para celebrar este fin de semana las fiestas de una de las zonas más conocidas de la ciudad. El Tubo es sin duda uno de los principales atractivos de la ciudad de Zaragoza. Además de la basílica del Pilar, muchos de los que visitan la ciudad te dirán que es esta zona de bares y tabernas lo que más ganas tienen de visitar.

La Asociación de Empresario de El Tubo de Zaragoza presentó esta semana el programa de festejos que en esta ocasión ha puesto el foco en el público infantil y familiar. El pregón tendrá lugar este viernes 26 de septiembre a las 20.00 horas en la plaza Sas que corre a cargo de David Marqueta.

Después de dar el pistoletazo de salida, se hará acto de entregar de los Premios de Honor El Tubo e Zaragoza donde se reconocerá la trayectoria y difusión del barrio. En esta ocasión los premiados son: Jose Luis Yzuel (a titulo póstumo), Cervezas AmbarJaime Quílez (Restaurante Triana) y Nacho del Río.

Esta es la programación completa del fin de semana

Viernes 26

  • 20:00 horas: Pregón a cargo de David Marqueta (Plaza Sas)
  • 21:00 horas: Poetas de Calle (Rock&Blues)
  • 21:00 horas: Actuación de Grupo Jotas El Pilar (Plaza Sas)
  • 22:00 horas: Actuaciones callejeras sorpresa

Sábado 27

  • 11:30 horas: Cabezudos por las calles
  • 13:00 horas: Jazz for Kids (Plaza Sas)
  • 13:30 horas: Actuaciones callejeras sorpresa
  • 14:00 horas: Rondalla de jotas
  • 20:00 horas: Laura Blossom (Plaza Sas)
  • 21:00 horas: Lorettas (Rock&Blues)
  • 21:30 horas: Ropero (Plaza Sas)
  • 22:00 horas: Actuaciones callejeras sorpresa

Domingo 28

  • 10:30 horas: Carrera infantil de disfraces (Plaza Sas)
  • 12:30 horas: Talleres infantiles por las calles
  • 13:30 horas: Actuaciones callejeras sorpresa
  • 14:30 horas: La Banda del Canal
  • 20:00 horas: The Handsome Jack (Rock&Blues)

