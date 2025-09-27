Las claves de la operación Arcosur: ¿Por qué se apuesta por el barrio zaragozano?

Arcosur fue uno de los grandes protagonistas del último debate del estado de la comunidad. Lo fue, además, los dos días. El miércoles, el presidente Jorge Azcón anunció que construiría el demandado centro de salud en el emergente barrio zaragozano. El jueves, nada menos que en su réplica al principal partido de la oposición, el PSOE, aprovechó para anunciar la llegada a término de una operación que lleva tejiéndose varios meses y que se traducirá en la compra de 1.000 viviendas protegidas que se suman a la política del Ejecutivo popular en lo que va de legislatura. Pero ese auge de Arcosur en el debate público ha sido posible tras varios años de resurrección, hasta llegar al momento actual, en el que confluyen factores como la necesidad, la oportunidad e incluso el simbolismo.

El nacimiento y la crisis

Arcosur nace a comienzos de siglo. En 2002, las ideas que sobrevolaban los pasillos del ayuntamiento se hicieron realidad, impulsada por el Gobierno PP-PAR que lideraba José Atarés. El alcalde popular dotó al barrio de una edificabilidad máxima sin precedentes, hasta 22.815 viviendas (un 55% VPO), en un momento en el que las necesidades habitacionales poco tenían que ver con las actuales. Y la operación no se entendería sin Ibercaja.

Pero primero Belloch ganó las elecciones de 2004, tras una campaña en la que prometió parar Arcosur, aunque su bipartito con CHA nunca lo hizo. La Expo estaba a la vuelta de la esquina y Zaragoza necesitaba comprar los suelos del meandro de Ranillas en un momento de vacas flacas. Ibercaja aportó los 70 millones necesarios para ello y, a cambio, se quedó con suelos con capacidad para albergar entre 2.000 y 3.000 viviendas.

En 2007, en pleno boom inmobiliario, se reparcelaron los terrenos, y en 2009, ya con Lehman Brothers quebrado, se puso la primera piedra. Las expectativas cayeron en picado y los primeros pobladores quedaron atrapados en un secarral durante años, con las propietarias de los suelos en una crisis sin precedentes que hizo que se ahogaran en sus deudas, dejasen de pagar las cuotas a la junta de compensación, disparando la morosidad e impidiendo invertir en las infraestructuras previstas.

Suelo disponible para VPO

Hace poco más de un lustro, Arcosur comenzó a ver la luz. El simbolismo hace que Azcón, discípulo de Atarés, quiera cerrar el círculo que inició su padre político. Primero desde el Pilar y ahora desde el Pignatelli. Y es que el Gobierno municipal del actual presidente autonómico recogió en 2019 el testigo del faseado que ZeC había planeado para desarrollar el barrio dentro de un sentido urbanístico, partiendo desde las partes más consolidadas, tanto al norte (junto a Rosales) como al este (junto a Valdespartera y debajo de Montecanal).

Y en los últimos cinco años, la Junta de Compensación de Arcosur que preside Juan Sáez limpió su deuda, completó la primera fase y va camino de ejecutar la segunda, por completo, en los dos próximos años. Con ello, estará urbanizado en torno al 50% del barrio, quedando todavía suelos para más de 10.000 viviendas. Y es ahí donde ha entrado la operación a cuatro bandas (DGA, ayuntamiento, Ibercaja y la junta) para la que solo quedan unos pocos flecos y que permitirá construir esos 1.000 pisos.

Panorámica actual del barrio zaragozano de Arcosur. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El convenio incluirá una importante cláusula que permitirá a la junta seguir urbanizando los suelos de la fase 3, ya que hasta ahora estaba atada a un condicionante: que se hubiesen construido dos tercios de las viviendas de las fases 1 y 2, algo que retrasaba sobremanera las intenciones para con el barrio. Liberados de ello, los plazos podrían hacer que Arcosur estuviese urbanizado (calles, redes de saneamiento, alumbrado, zonas verdes...) en el primer lustro de la próxima década. La importancia de ello radica en que eso habilitará suelo para 10.000 viviendas que, en su mayoría, son VPO. Y, al haber una bolsa de suelos tan importante, el precio de la vivienda tiene una excusa para no crecer (todavía más) en Zaragoza.

Todos ganan

Llegados a este punto, las cuatro partes implicadas en el acuerdo de las 1.000 VPO ganan. Ibercaja tendrá una oportunidad de oro para soltar lastre, ya que los activos de Arcosur han sido tóxicos hasta hace muy poco y llevan dos décadas estancados en su cartera. En los últimos años, ya ha vendido parcelas a promotoras privadas, pero aún ostenta el 10% de los suelos. La Sareb, quien fuese la otra gran tenedora, se ha desprendido de prácticamente todo.

A su vez, la junta obtiene los permisos para seguir desarrollando la que muchos consideran la mayor operación inmobiliaria de la ciudad desde el Actur y por encima de su vecina Valdespartera. Y las instituciones (Gobierno de Aragón y consistorio) obtienen suelos a precios más bajos de lo habitual para seguir con sus planes de impulsar vivienda asequible. En estos momentos, se está ultimando el armazón legal de la operación. Con la firma del convenio, tanto Ibercaja como la junta se comprometen a presentar sus parcelas a los distintos lotes.

De hecho, la idea es que esas 1.000 anunciadas puedan doblarse en el futuro, ya que todas las partes son conscientes de que esta es la zona más barata de la ciudad, tanto para promotores como para compradores que buscan un piso, ya que con el módulo actual de la VPO, el precio de un piso con garaje, trastero, piscina y otras prestaciones oscila entre los 180.000 y los 200.000 euros. Situación que se une a la escasa oferta en la capital, que ha reducido el estigma de irse a vivir al extrarradio, y a los alicientes del entorno (conexiones con Plaza en 2027, por ejemplo) que prometen a las constructoras una revalorización rápida de los suelos.

Nuevos servicios

Para no cometer errores del pasado, las administraciones deben ser conscientes de que al gran momento de Arcosur, el mejor de su ya no tan corta historia, deben acompañar los hogares con servicios. En este punto se enmarca el centro de salud anunciado por Azcón, que se construirá junto a la escuela infantil anunciada por Natalia Chueca este mismo mes. El mayor reto en los próximos años, cuando comiencen a llegar las nuevas familias (el barrio tiene capacidad para 70.000 habitantes), será el de la movilidad. Con la ampliación de la actual línea del tranvía descartada por razones jurídicas, el tiempo comienza a apremiar.