El Tubo de Zaragoza ya vive su intenso fin de semana de fiestas

El Tubo de Zaragoza ya vive de lleno un intenso fin de semana para celebrar sus fiestas y lo hace con numerosas actividades. Si sus calles ya de por sí están llenas para la hora del vermú, el tardeo o la cena, más lo estarán este sábado y domingo porque visitantes y vecinos podrán disfrutar de un ambiente todavía más festivo, antesala de las Fiestas del Pilar.

El programa de la Asociación de Empresario de El Tubo de Zaragoza ha puesto el foco en el público infantil y familiar y, de hecho, este sábado han sido los cabezudos los que han dado inicio a la jornada. A las 11.30 horas han recorrido las calles, mientras que a las 13.00 horas, en la plaza Sas, ha tenido lugar Jazz for Kids.

Al mediodía han continuado las actuaciones callejeras sorpresa, así como la rondalla de jotas. Para esta tarde, a las 20.00 horas, se prevé la actuación de Laura Blossom (Plaza Sas); a las 21:00 horas será el turno de Lorettas (Rock&Blues); a las 21:30 horas Ropero (Plaza Sas); y a las 22:00 horas más actuaciones callejeras sorpresa.

Para este domingo, a las 10.30 horas está prevista la carrera infantil de disfraces, que partirá de la plaza Sas. También habrá talleres infantiles por las calles del Tubo (12.30 horas), más actuaciones callejeras y a las 14.30 actuará la Banda del Canal. El programa de las fiestas lo cerrará a las 20.00 horas The Handsome Jack (Rock&Blues)