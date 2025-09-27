La bocatería mejor valorada de San José donde podrás comer una exclusiva hamburguesa de kebab

Zaragoza cuenta con una variedad gastronómica envidiable para el resto de ciudades. Todos los ciudadanos tienen cientos de sitios que visitar para poder probar la comida tradicional o la no tan tradicional. Eso si, lo que seguro que encuentran son lugares llenos de variedad, que no se parecen unos a otros y esto enriquece a la ciudad y a sus barrios.

En cada rincón de Zaragoza puedes encontrar sitios emblemáticos, restaurantes o bares que te dejan con la boca abierta y con ganas de volver a probarlos una vez ya lo has hecho porque, se tiene tanta variedad, que siempre te queda algo por probar y, por lo tanto, te toca volver en algún momento de la vida.

Todos conocemos el programa de RTVE La Revuelta de David Broncano, pero no todo el mundo conoce al primero con el nombre de La Revuelta. Hace cuatro años que existe ese nombre. Un bar zaragozano que, desde 2019, está presente en la capital aragonesa lo adoptó antes que el famoso programa televisivo. Este local, situado en la calle Burriel Felix número 8, cuenta con varias recomendaciones, entre ellas, la recomedación de Restaurant Guru como uno de los restaurantes mejor valorados en reseñas de internet. Este galardón la han obtenido ya varios años.

"El nombre nos gustó"

Adrián Lahoz es el dueño desde 2019 que, al ver el nombre, lo único que hizo fue cambiar el logo y nada más, "Cambiamos el logo, el nombre de La Revuelta nos gustó y, ahora que vimos que hasta David Broncano lo utiliza, sabemos que fue un gran acierto por nuestra parte", comenta el dueño con alegría".

En imágenes | La Revuelta, el bar de San José que llegó antes que Broncano y que gusta aún más a los zaragozanos / CARLA GREENWOOD

Más del 95% de las reseñas que han conseguido son muy positivas. Cuentan con más de 700 reseñas en Google lo que ha hecho que se sitúe como un sitio seguro al que ir sabiendo que vas a comer a gusto. Las claves, para Adrián, es estar día a día con los clientes: "la rapidez, la amabilidad, dar salida a la comida a buen precio y que sea de calidad es lo que a la gente le contenta".

Además, La Revuelta cuenta con su propio Take away, ya que no les gusta el trato que tienen aplicaciones como Glovo o Uber porque "se nos llevan el 30% del ticket y, por lo tanto, no nos sale a cuenta". "Por ello optamos hacer nuestro propio Take away para que la gente pueda pedir y venir a recogerlo para llevar".

En imágenes | La Revuelta, el bar de San José que llegó antes que Broncano y que gusta aún más a los zaragozanos / CARLA GREENWOOD

Como comidas esenciales que se deben probar si o si hay uno que destaca por encima del resto. Este es la hamburguesa especial de kebab, "que no tiene nadie más en Zaragoza en estos momentos". Eso, unido a los distribuidores de los alimentos que son todos de carácter local hacen que el sitio sea idóneo para hacer una parada cuando se tiene el estómago vacío.

La terraza da un suplemento extra que lo hace ideal para cuando llega el sol y el buen tiempo poder disfrutar del aire libre mientras comes, cenas o simplemente te apetece tomar algo en un lugar abierto.

Algo que no se puede olvidar es la plantilla. Sin ellos, no existiría La Revuelta, "todos los que trabajamos aquí damos el 100% cada día de trabajo, tenemos un trato cercano con los clientes y por eso nos quieren mucho. Sobre todo a Daniel, el que más horas se pasa en el bar y el que sabe todo de los clientes, ya que, una vez entran, él ya sabe el café que quieren. Por ello, estoy muy contento y satisfecho con toda la plantilla", comenta feliz Adrián.

En imágenes | La Revuelta, el bar de San José que llegó antes que Broncano y que gusta aún más a los zaragozanos / CARLA GREENWOOD

Todo esto, si lo unes, hace que La Revuelta se haya convertido en la "mejor bocatería de Zaragoza" por su trabajo, rapidez, amabilidad, constancia y calidad y que muchos clientes quieran y repitan de manera constante semana tras semana hace ver este éxito y estos valores bien marcados que tienen Adrián y toda la plantilla que allí trabajan de manera diaria para dar elmejor servicio.