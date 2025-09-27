Zaragoza urbanizará los exteriores del pionero edificio rehabilitado energéticamente con módulos

El Gobierno de Zaragoza ha dado luz verde esta semana al proyecto de obras ordinarias en la zona exterior del proyecto InCube, situado en Balsas de Ebro Viejo, en El Rabal, y que corresponde a los espacios privativos en los edificios del 1 al 7 de la calle de Valle de Oza. El presupuesto contemplado es de 182.356,01 euros y un plazo de ejecución de los trabajos de dos meses.

El innovador proyecto piloto InCUBE, destinado a la transformación del edificio 1-3-5-7 de la calle Valle de Oza y que está siendo desarrollado mediante el diseño de Metro7, supone diseñar una solución industrializada ad hoc para los Conjuntos Urbanos de Interés, respaldando a los vecinos de entornos vulnerables y actuando sobre las carencias de los edificios. Es un proyecto de innovación europeo del programa Horizon de la European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency.

InCUBE pretende desbloquear la ola de renovación a través de procesos de vanguardia estandarizados e integrados basados en la industrialización, las tecnologías innovadoras de energías renovables, la digitalización y la entrada de nuevos operadores en el mercado. Todo ello teniendo en cuenta la inclusión social, la integración de la perspectiva de género y la mejora de las cualificaciones de la mano de obra actual y futura. Las innovaciones desarrolladas se implementan y prueban en los edificios piloto ubicados en: Zaragoza (España), Trento (Italia) y Groningen (Países Bajos).

Las obras en estos inmuebles buscan la rehabilitación integral mediante mejoras en tres ámbitos principales: la eficiencia energética mejorando el aislamiento térmico del edificio e instalación de energías renovables; la mejora de la accesibilidad con la instalación de un nuevo ascensor; y la mejora de la conservación del edificio con la renovación de parte de las instalaciones y acometidas.

Para finalizar, se ejecutará esta intervención en el perímetro del edificio para la adecuación de exteriores y la renovación de acometidas. Asimismo, la colocación del nuevo ascensor frente al portal de Valle de Oza 1 exige la ampliación de la acera en su frente por motivos de accesibilidad y dimensiones mínimas de ancho de la misma.

Para la ejecución de los trabajos, que también han sido diseñados por Metro7, será necesaria la apertura de una zanja a oeste para el soterrado de la red principal de gas natural y telecomunicaciones. Desde el ramal principal, se ejecutará un ramal a cada uno de los portales. En el caso del gas, esto permitirá su centralización de contadores a cota calle en un armario a juego con cubre-tendederos. En el caso de telecomunicaciones, mediante un pasamuros, se atravesará el zócalo para llegar hasta los patinillos previstos para tal uso en las torres de ascensor. En el lado este, el picado del solado permitirá la colocación de las nuevas redes de suministro de agua potable y electricidad.

El resultado de la intervención divide los acabados exteriores en 3 categorías: zonas interiores a la parcela con pavimento de hormigón impreso; una ampliación de acera con baldosa de hormigón de 30x30; y 58 metros cuadrados de zonas ajardinadas con gravilla junto a los edificios.